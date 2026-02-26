Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»

Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: я лишь хочу выяснить факты.

Сосьо «Барселоны» Исидро Наварро, подавший жалобу на отмывание денег руководством клуба, объяснил, что сделал это в интересах клуба.

Ранее стало известно о жалобе в Национальный суд Испании с обвинениями в адрес последнего президента «Барселоны» Жоана Лапорты , исполняющего обязанности президента клуба Рафы Юсте, экс-главы Espai Barça Марии Елены Форт, бывшего вице-президента по экономическим вопросам Эдуара Ромеу, финансиста Феррана Оливе, секретаря совета директоров Жозепа Кубельса, финансового директора Манеля Дель Рио, руководителя отдела соблюдения нормативных требований Серджи Атьенцы и руководителя юридического отдела Луиса Мельярдо.

Заявитель подробно описал сеть компаний, базирующихся на Кипре, в Дубае, Хорватии и Эстонии, сделки с которыми, по его мнению, использовались руководителями клуба для отмывания денег. Среди прочего, он попросил суд изучить сделки по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» и участие посредника в переговорах с Nike.

Лапорта прокомментировал жалобу так: «Находящиеся в Мадриде пытаются дестабилизировать «Барсу» , разрушая все, чего мы достигли. За этим человеком кто-то стоит»

«Поясню, что я был сосьо «Барсы» под номером 65302 до тех пор, пока меян не отстранили в январе 2025 года без какого-либо уведомления со стороны клуба – как мне недавно сказали, это произошло потому что я не присутствовал на переписи лично, и это аспект, который я не могу объяснить. Мне не сообщали об этом, несмотря на то, что клуб знает и всегда знал мой домашний адрес, электронную почту и телефон.

На тот момент я был сосьо «Барсы» уже 24 года, и по сей день для меня большая честь работать с клубом более 25 лет – меня лишили этой возможности. Мне сообщили, что я ни при каких условиях не смогу вернуть свой старый номер.

19 февраля прошлого года я лично зарегистрировался в качестве сосьо, и мне присвоили номер 150107. Я не новый сосьо, я являюсь им уже более 25 лет, и поэтому я чувствую пренебрежение со стороны моего клуба, который я люблю почти так же сильно, как собственную жизнь.

Что касается жалобы, в настоящее время она ожидает отчета прокуратуры относительно решения суда о том, принимать ли ее к рассмотрению. Поэтому я не могу ничего добавить по этому вопросу. Нам придется дождаться решения суда.

Мне кажется почти оскорбительным утверждение, что я выступаю против господина Лапорты и других людей. Следует понимать, что технически жалоба заключается в информировании судьи или органа власти о фактах, которые предположительно могут быть преступлениями, она заключается в предоставлении уведомления о преступлении без оценки фактов, которые предоставляются указанному органу, и это будет тот орган, в юрисдикции которого находится жалоба. Именно он будет решать, следует ли расследовать эти факты.

Кстати, при подаче жалобы не обязательно иметь доказательства, достаточно знать факт, а неинформирование в крайних случаях может рассматриваться как воспрепятствование правосудию. Поэтому выражение «против Лапорты и других» не соответствует действительности; я не выступаю против кого бы то ни было, я лишь добиваюсь выяснения фактов, если это возможно, и не более того. Я убежден, что действую в интересах «Барселоны» – клуба, которому я ни в коем случае не хотел бы навредить», – говорится в письме Наварро RAC1.