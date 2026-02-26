Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»

Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Стамбульский клуб обошел «Ювентус » по сумме двух стыковых матчей (5:2, 2:3).

Министр молодежи и спорта Осман Ашкин Бак встретился с командой в раздевалке после вчерашнего матча и поздравил игроков и тренерский штаб.

Эрдоган поговорил с тренером Оканом Буруком по телефону.

«Галатасарай» вышел в следующий раунд. Это поистине большое достижение для нашей страны», – сказал турецкий президент.

«Мы тоже очень рады. Пусть это будет для вас подарком на день рождения, господин президент», – ответил Бурук.

Сегодня Эрдогану исполнилось 72 года.