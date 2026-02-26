  • Спортс
  Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
17

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Стамбульский клуб обошел «Ювентус» по сумме двух стыковых матчей (5:2, 2:3).

Министр молодежи и спорта Осман Ашкин Бак встретился с командой в раздевалке после вчерашнего матча и поздравил игроков и тренерский штаб.

Эрдоган поговорил с тренером Оканом Буруком по телефону.

«Галатасарай» вышел в следующий раунд. Это поистине большое достижение для нашей страны», – сказал турецкий президент.

«Мы тоже очень рады. Пусть это будет для вас подарком на день рождения, господин президент», – ответил Бурук.

Сегодня Эрдогану исполнилось 72 года.

Примазаться к чужому успеху - святое для политиков
Вот это подарок, такой футбол показать мощный, играть тайм и доп время в большинстве и 5.2xg допустить у своих ворот 😁
Ответ oleg557
Вот это подарок, такой футбол показать мощный, играть тайм и доп время в большинстве и 5.2xg допустить у своих ворот 😁
Да хоть 8, по итогу пропустили всего 3 и прошли дальше
Ответ alessandroma
Да хоть 8, по итогу пропустили всего 3 и прошли дальше
В футболе бывают такие несправедливости иногда,но нормальные люди все понимают что это позор был и лютый отскок, даже Осимен когда гол забил не радовался, хотя как бы решающий гол забил если что
судье позвонил Эрдоган и долго благодарил
