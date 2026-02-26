Экс-вратарь «Порту» Элтон считает, что Халк мог выиграть «Золотой мяч»: «Он всегда был профессионалом. Переход в «Зенит» не удивил – мы знали, что там его тоже будут ценить»

Экс-вратарь «Порту» Элтон: переезд Халка в Россию не был для нас сюрпризом.

Экс-вратарь «Порту» Элтон считает, что Халк мог бы выиграть «Золотой мяч», играя в топ-лигах.

– В матче «Зенита» и «Порту» в 2013-м Халк с пенальти катнул мяч по центру, а вы остались стоять и легко справились с этим ударом. Насколько легко было предугадать, что Халк пробьет именно так?

– Это было нелегко, но я долго тренировался с ним и знал некоторые детали, которые помогли мне отразить тот пенальти. Я анализировал тренировки, то, как он подходил к исполнению ударов с «точки», и это помогло.

– Вы подкалывали Халка после этого эпизода, или нападающих в такой ситуации лучше не трогать?

– Ни с Халком, ни с каким-либо другим игроком я так не поступал. Я всегда уважал соперников. Даже будучи в выигрышном положении.

– В 2012-м Халк перешел из «Порту» в «Зенит». Как на это отреагировали вы и другие игроки в команде? Удивились, что футболист такого таланта выбрал Россию?

– Мы не были удивлены, потому что знали, какого он уровня игрок. И знали, что он переходит туда, где его качества тоже будут ценить. Для нас это не было сюрпризом, было лишь прискорбно, что он больше не сможет нам помогать.

– А если бы Халк играл в Англии, Испании или Италии, чего бы он мог добиться? У него был бы шанс выиграть «Золотой мяч»?

– Думаю, да. Думаю, потому что он всегда к этому стремился и был сосредоточенным профессионалом, – сказал Элтон .