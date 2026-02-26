Сперцян о будущем: «Хочу выиграть Кубок и чемпионат, дальше посмотрим. Стать легендой «Краснодара»… Все возможно, почему нет?»
Сперцян о будущем: могу стать легендой «Краснодара», почему нет.
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем по окончании текущего сезона.
– Условно, сезон закончился, лето, и пришли два оффера из «Лидса» и «Саутгемптона». Вы бы рассмотрели эти варианты? Или все-таки для вас лучше было бы остаться в «Краснодаре», повторить путь Игоря Акинфеева, стать легендой и никуда не переходить?
– Я здесь, я игрок «Краснодара». И сейчас у меня одни мысли – это добиться успеха здесь. Выиграть Кубок, выиграть чемпионат. А что будет дальше, посмотрим.
[Говоря о перспективах] стать легендой «Краснодара»... Все возможно, почему нет? – заявил Сперцян.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
- Да. Я думаю в топ-5 чемпионатах я бы смог сыграть)