  Сперцян о будущем: «Хочу выиграть Кубок и чемпионат, дальше посмотрим. Стать легендой «Краснодара»… Все возможно, почему нет?»
Сперцян о будущем: «Хочу выиграть Кубок и чемпионат, дальше посмотрим. Стать легендой «Краснодара»… Все возможно, почему нет?»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем по окончании текущего сезона.

– Условно, сезон закончился, лето, и пришли два оффера из «Лидса» и «Саутгемптона». Вы бы рассмотрели эти варианты? Или все-таки для вас лучше было бы остаться в «Краснодаре», повторить путь Игоря Акинфеева, стать легендой и никуда не переходить?

– Я здесь, я игрок «Краснодара». И сейчас у меня одни мысли – это добиться успеха здесь. Выиграть Кубок, выиграть чемпионат. А что будет дальше, посмотрим.

[Говоря о перспективах] стать легендой «Краснодара»... Все возможно, почему нет? – заявил Сперцян.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
На вопрос рассмотрел бы или нет переход. Он ответил "Выиграть Кубок, выиграть чемпионат.".
Ответ любое
На вопрос рассмотрел бы или нет переход. Он ответил "Выиграть Кубок, выиграть чемпионат.".
-Эдуард, вы мечтаете выиграть и кубок и чемпионат?
- Да. Я думаю в топ-5 чемпионатах я бы смог сыграть)
