  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о «Спартаке»: «Шестое место для такой команды вполне нормально. В клубе каждые два года тренеры меняются, а бывает, и каждый год»
6

Мостовой о «Спартаке»: «Шестое место для такой команды вполне нормально. В клубе каждые два года тренеры меняются, а бывает, и каждый год»

Мостовой о «Спартаке»: шестое место для такой команды вполне нормально.

Александр Мостовой высказался о турнирном положении «Спартака». 

Красно-белые занимают шестое место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков после 18 туров. Зимой команду возглавил Хуан Карлос Карседо. В первой части сезона главным тренером «Спартака» был Деян Станкович, после его увольнения временно эту должность занимал Вадим Романов. 

«У «Спартака» каждые два года тренеры меняются, а бывает, и каждый год. Шестое место в турнирной таблице для такой команды, как «Спартак», вполне нормально, ничего в этом нет.

Прогнозы на первую игру после паузы давать сложно – футболисты два с половиной месяца отдыхали. Однако мне кажется, что в этом матче однозначно фаворитом будет «Спартак». «Сочи» на последнем месте идет. Я думаю, что этот клуб так и будет в зоне вылета до конца сезона», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25941 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoСочи
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То, что ты без работы сидишь тоже нормально.
То, что Спартак на шестом месте, не соответствует потенциалу команды. С таким составом должны быть выше, конечно. Но, винить можно только себя. Остаётся верить, что весна будет успешнее.
Ну вот с Аьаскалем это провал! С супер тренерами - это нормально! Как так может быть , Саша?
Ещё бы. Когда до первой игры начинает разворачиваться травля тренера, а после первой же неудачи удваивается, как тут больше сезона выдержать.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Денис Глушаков: «Спартак» – топ-клуб. «Зенит» и ЦСКА тоже. Эти команды вершили историю российского футбола»
25 февраля, 19:00
Павленко про состав «Спартака»: «Это не Петровы и Васечкины со двора, там есть Барко, Жедсон и другие качественные футболисты. Тренер должен правильно организовать игру»
25 февраля, 17:59
Ловчев про Бубнова, который бил его во снах: «Хорошо, что проснулся, а то, может, убил бы и сел там. Старостину футбол снился, а ему – как убивает кого-то, можно только посочувствовать»
25 февраля, 17:32
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
11 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем