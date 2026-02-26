Мостовой о «Спартаке»: «Шестое место для такой команды вполне нормально. В клубе каждые два года тренеры меняются, а бывает, и каждый год»

Мостовой о «Спартаке»: шестое место для такой команды вполне нормально.

Александр Мостовой высказался о турнирном положении «Спартака».

Красно-белые занимают шестое место в Мир РПЛ , отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков после 18 туров. Зимой команду возглавил Хуан Карлос Карседо. В первой части сезона главным тренером «Спартака» был Деян Станкович, после его увольнения временно эту должность занимал Вадим Романов.

«У «Спартака» каждые два года тренеры меняются, а бывает, и каждый год. Шестое место в турнирной таблице для такой команды, как «Спартак», вполне нормально, ничего в этом нет.

Прогнозы на первую игру после паузы давать сложно – футболисты два с половиной месяца отдыхали. Однако мне кажется, что в этом матче однозначно фаворитом будет «Спартак». «Сочи » на последнем месте идет. Я думаю, что этот клуб так и будет в зоне вылета до конца сезона», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».