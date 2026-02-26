Талалаев о «Балтике»: «Ворчуны и недовольные есть, это неизбежно. Игроки часто упрекают, что мы слишком заостряем внимание на их ошибках, но это – зона роста»

Талалаев о «Балтике»: ворчуны и недовольные есть, это неизбежно.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об атмосфере в калининградской команде.

– У вас бывали в командах «обузы»?

– Конечно. Самое интересное: как только ты убираешь игрока, который бухтит, плачется, жалуется – его место в коллективе сразу тут же занимает кто-то другой! Поэтому не всегда этот ход является правильным. Иногда лучше своего проверенного «душного» иметь, если он приносит пользу в работе и игре, чем эту роль займет другой, «нормальный».

Бывают артисты характерных ролей, а есть футболисты, у которых негативного восприятия происходящего чуть больше, чем нужно. Нас игроки часто упрекают, что мы слишком заостряем внимание на их ошибках. А мы пытаемся донести до них мысль, что ошибки – это зона роста. Исправляя их, ты быстрее прогрессируешь. Можно показывать хорошие моменты и повторять: «Ребята, это здорово – давайте так и дальше делать». Но потом две-три ошибки просто перечеркнут всю работу, проведенную до этого.

– Сейчас «душнил» у вас нет?

– Ворчуны и недовольные есть. Это неизбежно во всех коллективах – не только футбольных командах, – сказал Талалаев.