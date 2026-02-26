  • Спортс
  • Экс-глава FFF Ле Гре о словах про Зидана: «Меня продолжали спрашивать о нем после продления контракта с Дешамом – казалось, меня атакуют за это решение. Не жалею о глупостях, которые наговорил в жизни»
1

Экс-глава FFF Ле Гре о словах про Зидана: мне было обидно за Дешама.

Бывший глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре объяснил свои слова о Зинедине Зидане.

В январе 2023 года Ле Гре заявил: «Если бы Зидан позвонил, я даже не взял бы трубку. Может, устроить для него конкурс, чтобы он нашел работу?» Впоследствии он покинул свой пост, который занимал с 2011 года.

«Если я и говорил это, то в отношении Дидье [Дешама]. Ведь что я получил в ответ, когда я продлил контракт с Дидье? «Надо было пригласить Зидана!» Это не было направлено против Зидана. Было несправедливо, что люди не аплодировали тому, кто выполнял спортивную миссию и добивался неожиданных результатов. Было несправедливо, что меня постоянно спрашивали о Зидане после того, как Дидье продлил контракт, и я считаю, что любой продлил бы с ним соглашение. Нынешний тренер сборной Франции, по сути, только что привел свою команду к очередному финалу чемпионата мира, где они проиграли Аргентине, спустя четыре года после победы в России в 2018-м.

Я плохо воспринял [реакцию на свои слова], это показалось мне несправедливым. Я чувствовал, что заслуживаю другого публичного заявления от федерации, и я по-прежнему так считаю. Если бы я сожалел обо всех глупостях, которые наговорил за всю жизнь... Нет, я совершенно не жалею об этом».

О возможном назначении Зидана после ЧМ-2026

«Вам стоит обсудить это с Диалло, я больше не работаю в федерации. Я восхищаюсь им, но это в ведении FFF. Я больше не имею к этому никакого отношения.

Я не имею ничего против него. Моя реакция была такой, потому что я посчитал несправедливым, что разговоры о Зидане продолжались, когда продлевался контракт с Дидье Дешамом. Мне показалось, что меня атакуют из-за моего решения. Я ответил именно так, но скорее для того, чтобы показать, что я совершенно не жалею о продлении контракта с Дидье.

Он [Зидан] был очень хорош. У него была хорошая команда. Он выиграл с «Реалом» все или почти все. Он прозорлив и разбирается в футболе. На мой взгляд, он покажет хороший футбол [со сборной Франции]», – сказал Ле Гре в интервью CARRE.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
С Зиданом скорее всего выиграли бы ЧМ-22
Рекомендуем