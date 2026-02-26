Семак о смысле жизни: «Он в вере. Это простой вопрос»

Сергей Семак: смысл жизни – в вере.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак рассказал о своих жизненных принципах.

«Никогда не говори «никогда». Никогда никого не осуждай. Как только начнешь это делать, сразу же можешь бумерангом получить то же самое. Тем более что у каждого человека есть свои недостатки, сильные и слабые стороны».

О смысле жизни

«Это простой вопрос. Он в вере», – сказал Семак.