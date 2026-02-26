Семак о смысле жизни: «Он в вере. Это простой вопрос»
Сергей Семак: смысл жизни – в вере.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих жизненных принципах.
«Никогда не говори «никогда». Никогда никого не осуждай. Как только начнешь это делать, сразу же можешь бумерангом получить то же самое. Тем более что у каждого человека есть свои недостатки, сильные и слабые стороны».
О смысле жизни
«Это простой вопрос. Он в вере», – сказал Семак.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Человек действительно просыпается каждый день и находит силы что-то делать, потому что в нём живет вера во что-то. Религия, идеология, улучшение собственной жизни, развитие детей, помощь другим.
Ни во что не верящий человек явление крайне редкое, он либо деструктивен для общества и себя, либо лезет в петлю аккурат в момент потери веры.
А.С. Грибоедов
Из пьесы «Горе от ума» (1824)
Сгинет страх
Верю я, день придет
Весь в лучах .. (с)
Новую песню о главном