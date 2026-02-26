128

Семак о смысле жизни: «Он в вере. Это простой вопрос»

Сергей Семак: смысл жизни – в вере.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих жизненных принципах.

«Никогда не говори «никогда». Никогда никого не осуждай. Как только начнешь это делать, сразу же можешь бумерангом получить то же самое. Тем более что у каждого человека есть свои недостатки, сильные и слабые стороны».

О смысле жизни

«Это простой вопрос. Он в вере», – сказал Семак.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoСергей Семак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
религия
ТАСС
128 комментариев
А Вера в Локомотиве
Ответ Aleksey Yashin
А Вера в Локомотиве
Вера подерётся с Мартинесом на UFC Mexico 1 марта.
Ответ Aleksey Yashin
А Вера в Локомотиве
А Бога вообще в «Юве»)))
Слепая вера в Соболева тоже не панацея...
Ответ Сергей Круг
Слепая вера в Соболева тоже не панацея...
Так и тренер никакущий
Ответ Сергей Круг
Слепая вера в Соболева тоже не панацея...
В вопросе веры в Соболева и ожидания от него хоть какой-то пользы Семак руководствуется фразой: «Бог терпел и нам велел»🙏
Удобно. Верь себе в дедушку на небесах и в книги, тысячу раз переписанные разной степени гибкости богословами в зависимости от текущей политической коньюктуры, и всё, ни о чем больше не задумывайся, не ищи, не развивайся. Прекрасная рабская жизненная философия, крайне удобная и выгодная всем религиозным функционерам любых конфессий
Ответ banchik1
Удобно. Верь себе в дедушку на небесах и в книги, тысячу раз переписанные разной степени гибкости богословами в зависимости от текущей политической коньюктуры, и всё, ни о чем больше не задумывайся, не ищи, не развивайся. Прекрасная рабская жизненная философия, крайне удобная и выгодная всем религиозным функционерам любых конфессий
Комментарий скрыт
Ответ banchik1
Удобно. Верь себе в дедушку на небесах и в книги, тысячу раз переписанные разной степени гибкости богословами в зависимости от текущей политической коньюктуры, и всё, ни о чем больше не задумывайся, не ищи, не развивайся. Прекрасная рабская жизненная философия, крайне удобная и выгодная всем религиозным функционерам любых конфессий
Комментарий скрыт
В вере в Газпром и Миллера. И стабильность цен на нефть и газ.
Ответ UseR
В вере в Газпром и Миллера. И стабильность цен на нефть и газ.
Самому Семаку это не мешает. Выглядит как бомж и засушенный урюк
Ответ Cristiano Ronaldo
Самому Семаку это не мешает. Выглядит как бомж и засушенный урюк
Вера много сил отбирает
Придержу своё мнение при себе, чтобы никого не осудить.
Ответ Доктор Верховцев
Придержу своё мнение при себе, чтобы никого не осудить.
Не суди, да не судим будешь! (С) ☝️
Ответ Babusya
Не суди, да не судим будешь! (С) ☝️
Ауф
В вере во что (не сказал)?
Ответ Z-7478
В вере во что (не сказал)?
А какая разница во что?

Человек действительно просыпается каждый день и находит силы что-то делать, потому что в нём живет вера во что-то. Религия, идеология, улучшение собственной жизни, развитие детей, помощь другим.

Ни во что не верящий человек явление крайне редкое, он либо деструктивен для общества и себя, либо лезет в петлю аккурат в момент потери веры.
Ответ Фарид Харисов
А какая разница во что? Человек действительно просыпается каждый день и находит силы что-то делать, потому что в нём живет вера во что-то. Религия, идеология, улучшение собственной жизни, развитие детей, помощь другим. Ни во что не верящий человек явление крайне редкое, он либо деструктивен для общества и себя, либо лезет в петлю аккурат в момент потери веры.
,,Блажен, кто верует, тепло ему на свете!’’
А.С. Грибоедов
Из пьесы «Горе от ума» (1824)
Верю я, ночь пройдет
Сгинет страх
Верю я, день придет
Весь в лучах .. (с)
Ответ Сахалин Анонимович
Верю я, ночь пройдет Сгинет страх Верю я, день придет Весь в лучах .. (с)
Он пропоет мне
Новую песню о главном
Вы просто представьте, если бы Семак не был верующим, то что было бы с ним? 8 детей, жена не самая среднестатистическая по фантазии, Зенит, плюс его спокойный характер. Он бы давно бы спился или коньки бы отбросил. Если человеку помогает это, то не вижу в этом ничего плохого. Сам я не верующий.
Он еще и православнутый?
Не ищи Бога, его купил Ювентус
Рекомендуем