  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини о Баринове: «У него сумасшедший объем, команда стала более вариативной. ЦСКА не может бороться за титулы, играя с одной тройкой. Нужен был игрок, передающий энергию голосом»
14

Челестини о Баринове: «У него сумасшедший объем, команда стала более вариативной. ЦСКА не может бороться за титулы, играя с одной тройкой. Нужен был игрок, передающий энергию голосом»

Челестини о Баринове: он делает ЦСКА вариативным, много общается на поле.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ высказался о подписании экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.

– Баринов – игрок, который на поле общается больше, чем любой игрок ЦСКА в первой части сезона. Обляков коммуницирует с другими игроками левой ногой, Кисляк – работой, а Баринов еще и голосом. Нам был нужен полевой игрок, который передает свою энергию голосом.

– В первой половине сезона Баринов, которого мы знали как опорника, раскрылся в роли левой «восьмерки». При этом летом и ранней осенью у ЦСКА прекрасно взаимодействовало трио Кисляк – Обляков – Матеус Алвес. Кажется, что теперь вам в любом случае придется что-то менять. 

– Вы сами сказали: лучшие матчи ЦСКА провел, когда мы играли с этой тройкой в середине. Отлично, а что было делать, когда, например, не мог играть Кисляк?

– В чемпионате он был доступен, но допустим. Родриго Вильягра, Артем Бандикян.

– Вильягра не играл полгода до моего прихода. В первой части сезона он тоже был важным игроком – в ее конце он играл. Но все, Вильягра уехал. Как вы считаете, три игрока на три позиции – это достаточно?

– Очевидно, нет.

– Конечно. Мы же не можем бороться за титулы, играя все матчи с одной тройкой. Поэтому нам понадобился еще один игрок – им стал Баринов.

– Можно ли совместить Баринова, Кисляка, Облякова и Матеуса Алвеса?

– Ромб – один из вариантов. Но если я выпущу всех в старте, кто сможет усилить игру по ходу матча? 

Я обязан думать о том, что может случиться, если кто-то из основных не сможет сыграть. Представим, что у нас нет Баринова и выбывает Кисляк. Кто тогда сыграет рядом с Обляковым? Матеус Алвес? А кто займет его позицию? Попович, но, ребята, ему 19 лет. Если мы говорим, что боремся за победу в чемпионате, то нам нужны игроки с чуть большим опытом. 

Приход Баринова добавил нам полноценную опцию в центре поля. Баринов может играть вместе с Кисляком, Обляковым и Матеусом Алвесом, потому что у них разные характеристики. Но для нас теперь не станет огромной проблемой, например, дисквалификация кого-то из тройки Кисляк – Обляков – Матеус Алвес. В общем, в качестве стартового состава мы не потеряем.

– В товарищеских матчах мы видим, что Баринов играет в паре центральных полузащитников, как это делали Кисляк и Обляков в начале сезона. Получается, в первую очередь вы рассматриваете Баринова не как чистого опорника?

– Баринов может быть и «шестеркой», и «восьмеркой». У него сумасшедший объем, он достаточно техничен, он может подключаться к штрафной. Баринов может делать все, как Кисляк и Обляков. Для меня они не полузащитники, они «всеполезащитники» – играют во всех зонах. Такие игроки делают команду очень вариативной, – сказал Челестини.

Интервью Фабио Челестини: как он хочет вести ЦСКА к титулам?

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25912 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Баринов
logoЦСКА
logoМатия Попович
logoМатеус Алвес
logoМатвей Кисляк
logoИван Обляков
logoФабио Челестини
logoСпортс
logoРодриго Вильягра
logoтактика
logoАртем Бандикян
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да, хорошо мыслишь 💯
Ответ Carlos
Да, хорошо мыслишь 💯
Еще, хорошо тренирует
Баринов на поле: я никогда не устану повторять
Ответ Yuri Popov
Баринов на поле: я никогда не устану повторять
Передавать энергию, передавать
У него сумасшедший объем лёгких, нужен был игрок передающий энергию голосом
Ответ Serhio 00
У него сумасшедший объем лёгких, нужен был игрок передающий энергию голосом
Да, словоблуд он известный 😂
То перед фанатами позаряжать, а потом извиняться, то на трибуне предалагать кому-то раз-на-раз, а потом тут же жаловаться своему окружению, чтобы толпой подошли
В команде нужны матерые игроки, детским садом далеко не уедешь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Баринова о словах Ульянова про возможную обиду игрока на «Локо»: «Странная формулировка. Это скорее прикрытие своих неудачных переговоров»
25 февраля, 16:21
Спортдиректор «Локо» об уходе Баринова в ЦСКА: «Обиделся на что-то или нет – никто не знает. От нас было сумасшедшее предложение, но он выбрал другой клуб. Мы сделали все, чтобы его оставить»
24 февраля, 08:44
Непомнящий о зимней селекции ЦСКА: «Есть надежда бороться за чемпионство. Трансферная кампания прошла успешно»
20 февраля, 03:52
Бабаев о зимних трансферах ЦСКА: «Лусиано сразу показал голевое чутье, умение играть на команду, Баринов проявил себя лидером. Рейс – 11-й по сыгранным матчам в истории «Спортинга»
19 февраля, 08:28
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
56 минут назад
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем