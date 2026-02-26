Челестини о Баринове: «У него сумасшедший объем, команда стала более вариативной. ЦСКА не может бороться за титулы, играя с одной тройкой. Нужен был игрок, передающий энергию голосом»

Челестини о Баринове: он делает ЦСКА вариативным, много общается на поле.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ высказался о подписании экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в зимнее трансферное окно.

– Баринов – игрок, который на поле общается больше, чем любой игрок ЦСКА в первой части сезона. Обляков коммуницирует с другими игроками левой ногой, Кисляк – работой, а Баринов еще и голосом. Нам был нужен полевой игрок, который передает свою энергию голосом.

– В первой половине сезона Баринов, которого мы знали как опорника, раскрылся в роли левой «восьмерки». При этом летом и ранней осенью у ЦСКА прекрасно взаимодействовало трио Кисляк – Обляков – Матеус Алвес. Кажется, что теперь вам в любом случае придется что-то менять.

– Вы сами сказали: лучшие матчи ЦСКА провел, когда мы играли с этой тройкой в середине. Отлично, а что было делать, когда, например, не мог играть Кисляк?

– В чемпионате он был доступен, но допустим. Родриго Вильягра, Артем Бандикян.

– Вильягра не играл полгода до моего прихода. В первой части сезона он тоже был важным игроком – в ее конце он играл. Но все, Вильягра уехал. Как вы считаете, три игрока на три позиции – это достаточно?

– Очевидно, нет.

– Конечно. Мы же не можем бороться за титулы, играя все матчи с одной тройкой. Поэтому нам понадобился еще один игрок – им стал Баринов.

– Можно ли совместить Баринова, Кисляка, Облякова и Матеуса Алвеса?

– Ромб – один из вариантов. Но если я выпущу всех в старте, кто сможет усилить игру по ходу матча?

Я обязан думать о том, что может случиться, если кто-то из основных не сможет сыграть. Представим, что у нас нет Баринова и выбывает Кисляк. Кто тогда сыграет рядом с Обляковым? Матеус Алвес? А кто займет его позицию? Попович, но, ребята, ему 19 лет. Если мы говорим, что боремся за победу в чемпионате, то нам нужны игроки с чуть большим опытом.

Приход Баринова добавил нам полноценную опцию в центре поля. Баринов может играть вместе с Кисляком, Обляковым и Матеусом Алвесом, потому что у них разные характеристики. Но для нас теперь не станет огромной проблемой, например, дисквалификация кого-то из тройки Кисляк – Обляков – Матеус Алвес. В общем, в качестве стартового состава мы не потеряем.

– В товарищеских матчах мы видим, что Баринов играет в паре центральных полузащитников, как это делали Кисляк и Обляков в начале сезона. Получается, в первую очередь вы рассматриваете Баринова не как чистого опорника?

– Баринов может быть и «шестеркой», и «восьмеркой». У него сумасшедший объем, он достаточно техничен, он может подключаться к штрафной. Баринов может делать все, как Кисляк и Обляков. Для меня они не полузащитники, они «всеполезащитники» – играют во всех зонах. Такие игроки делают команду очень вариативной, – сказал Челестини.

