Фабио Челестини: «ЦСКА исторически должен выигрывать чемпионаты. Моя работа – убедить игроков в том, что мы должны бороться за титулы»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ поделился мыслями о задачах клуба.
– Когда вы пришли в ЦСКА, вряд ли кто-то ожидал, что команда так ярко проведет первую часть чемпионата и будет близка к лидеру. По ходу осени цели ЦСКА на сезон изменились?
– Исторически ЦСКА должен выигрывать чемпионаты.
Но мы также должны принимать реалии, в которых этого долго не происходило. И моя работа – убедить игроков в том, что мы должны бороться за титулы. На сборах мы работали с этим каждый день.
– Как?
– Объясняем на тренировках, что вот это нужно делать вот так, это – так, а в этот момент нужно сделать вот это.
Необходимо знать игроков, понимать, что они чувствуют, убеждать их в том, что выбранный путь – правильный. Вот это и есть настоящий тимбилдинг, а не условный поход на картинг.
Наши зимние трансферы – это тоже вера в то, что мы будем пробовать бороться за чемпионство.
Если не получится стать чемпионами в этом сезоне, то нужно сделать максимум для улучшения своей игры, чтобы в следующий год войти в другом статусе.
Уверен, что мы как клуб можем и должны развиваться так, чтобы вскоре от нас ежегодно ждали чемпионство, – сказал Фабио Челестини.
Интервью Фабио Челестини: как он хочет вести ЦСКА к титулам?
Современный качественный подход к работе. Даже если и проиграем борьбу за чемпионство - главное, что боремся и есть надежда, что своего добьёмся. И в любом случае, смотреть на ЦСКА под руководством Челестини - одно удовольствие!
Зенит - 184 мл евро
ЦСКА - 108 млн евро
Разрыв в 80 млн евро для вас не существенный ? У ЦСКА рекордным трансфером останется Никола Влашич за 23 млн евро купленным в далеком 2019 году, Зенит в свою очередь уже приобрел себе 10 футболистов за 20+ млн, из 10 рекордных трансферов РПЛ, 8 принадлежат Зениту, остальные 2 Анжи, а вы мне про операционные расходы расписываете, какой в этом смысл, если клуб не может позволить себе дорогостоящие трансферы на уровне Зенита ?)
Я всегда занимался индивидуальными видами спорта, для меня вот эта командная химия - загадка.
По этому это выглядит интересно и необычно для меня.
>с таким скромным бюджетом, по сравнению с конкурентами
Ну тут вы прибедняетесь, если смотреть отчет РФС за 24 год, операционные расходы Краснодара 7,3 млрд, операционные расходы ЦСКА 7,1 млрд.