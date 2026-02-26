Фабио Челестини: «ЦСКА исторически должен выигрывать чемпионаты. Моя работа – убедить игроков в том, что мы должны бороться за титулы»

Фабио Челестини: ЦСКА исторически должен выигрывать чемпионаты.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ поделился мыслями о задачах клуба.

– Когда вы пришли в ЦСКА, вряд ли кто-то ожидал, что команда так ярко проведет первую часть чемпионата и будет близка к лидеру. По ходу осени цели ЦСКА на сезон изменились?

– Исторически ЦСКА должен выигрывать чемпионаты.

Но мы также должны принимать реалии, в которых этого долго не происходило. И моя работа – убедить игроков в том, что мы должны бороться за титулы. На сборах мы работали с этим каждый день.

– Как?

– Объясняем на тренировках, что вот это нужно делать вот так, это – так, а в этот момент нужно сделать вот это.

Необходимо знать игроков, понимать, что они чувствуют, убеждать их в том, что выбранный путь – правильный. Вот это и есть настоящий тимбилдинг, а не условный поход на картинг.

Наши зимние трансферы – это тоже вера в то, что мы будем пробовать бороться за чемпионство.

Если не получится стать чемпионами в этом сезоне, то нужно сделать максимум для улучшения своей игры, чтобы в следующий год войти в другом статусе.

Уверен, что мы как клуб можем и должны развиваться так, чтобы вскоре от нас ежегодно ждали чемпионство, – сказал Фабио Челестини.

