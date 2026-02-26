  • Спортс
  • Фабио Челестини: «ЦСКА исторически должен выигрывать чемпионаты. Моя работа – убедить игроков в том, что мы должны бороться за титулы»
23

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини в интервью Спортсу’‘ поделился мыслями о задачах клуба.

– Когда вы пришли в ЦСКА, вряд ли кто-то ожидал, что команда так ярко проведет первую часть чемпионата и будет близка к лидеру. По ходу осени цели ЦСКА на сезон изменились? 

– Исторически ЦСКА должен выигрывать чемпионаты.

Но мы также должны принимать реалии, в которых этого долго не происходило. И моя работа – убедить игроков в том, что мы должны бороться за титулы. На сборах мы работали с этим каждый день. 

– Как?

– Объясняем на тренировках, что вот это нужно делать вот так, это – так, а в этот момент нужно сделать вот это.

Необходимо знать игроков, понимать, что они чувствуют, убеждать их в том, что выбранный путь – правильный. Вот это и есть настоящий тимбилдинг, а не условный поход на картинг. 

Наши зимние трансферы – это тоже вера в то, что мы будем пробовать бороться за чемпионство.

Если не получится стать чемпионами в этом сезоне, то нужно сделать максимум для улучшения своей игры, чтобы в следующий год войти в другом статусе. 

Уверен, что мы как клуб можем и должны развиваться так, чтобы вскоре от нас ежегодно ждали чемпионство, – сказал Фабио Челестини.

Интервью Фабио Челестини: как он хочет вести ЦСКА к титулам?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
23 комментария
какое же всё-таки приятное впечатление оставляет Челестини: и как ведёт себя, и что говорит, и конечно же, как даёт результат, развивает футболистов и т.д.
Современный качественный подход к работе. Даже если и проиграем борьбу за чемпионство - главное, что боремся и есть надежда, что своего добьёмся. И в любом случае, смотреть на ЦСКА под руководством Челестини - одно удовольствие!
Ну для эпохи 2005-2019 - Зенит и ЦСКА + Рубин были реально крепкими командами для еврокубков, если Зенит был таким сорт оф Манчестер Сити для бедных, то ЦСКА напоминал какой нибудь крепкий Спортинг или ПСВ, команда которая всегда нервы может потрепать. Ну а Рубин - был командой андердогом, с которой сложно играть. Ну память не сотрешь, это останется в истории
Ответ Aleksei Swift
Ну для эпохи 2005-2019 - Зенит и ЦСКА + Рубин были реально крепкими командами для еврокубков, если Зенит был таким сорт оф Манчестер Сити для бедных, то ЦСКА напоминал какой нибудь крепкий Спортинг или ПСВ, команда которая всегда нервы может потрепать. Ну а Рубин - был командой андердогом, с которой сложно играть. Ну память не сотрешь, это останется в истории
Забавное сравнение. Если ЦСКА - это Спортинг или ПСВ, а Зенит - это Манчестер Сити, то значит русский Спортинг был успешнее, чем русский Ман Сити. Потому ЦСКА это, например, единственная команда в новейшей российской истории, которая проходил стадию Плей-офф Лиги Чемпионов. ЦСКА - это единственная команда в России, которая регулярно обыгрывала грандов - Реал, Интер, Арсенал, Манчестер Сити. Зенит этим похвастаться не мог. И почему вы такое странное сравнение привели тоже не понятно. Потому что Зенит был значительно слабее того Манчестер Сити, а ЦСКА как минимум не уступал тем же Спортингу и ПСВ. С португальцами ЦСКА вообще исторически играл очень удачно.
Ответ Alex Vieri
Забавное сравнение. Если ЦСКА - это Спортинг или ПСВ, а Зенит - это Манчестер Сити, то значит русский Спортинг был успешнее, чем русский Ман Сити. Потому ЦСКА это, например, единственная команда в новейшей российской истории, которая проходил стадию Плей-офф Лиги Чемпионов. ЦСКА - это единственная команда в России, которая регулярно обыгрывала грандов - Реал, Интер, Арсенал, Манчестер Сити. Зенит этим похвастаться не мог. И почему вы такое странное сравнение привели тоже не понятно. Потому что Зенит был значительно слабее того Манчестер Сити, а ЦСКА как минимум не уступал тем же Спортингу и ПСВ. С португальцами ЦСКА вообще исторически играл очень удачно.
Написал имхо, не в плане уровня команд, а в плане вайба
Трансферная стоимость команд;
Зенит - 184 мл евро
ЦСКА - 108 млн евро

Разрыв в 80 млн евро для вас не существенный ? У ЦСКА рекордным трансфером останется Никола Влашич за 23 млн евро купленным в далеком 2019 году, Зенит в свою очередь уже приобрел себе 10 футболистов за 20+ млн, из 10 рекордных трансферов РПЛ, 8 принадлежат Зениту, остальные 2 Анжи, а вы мне про операционные расходы расписываете, какой в этом смысл, если клуб не может позволить себе дорогостоящие трансферы на уровне Зенита ?)
Интересно он мысли формулирует. Не "тренировать", а "убеждать, что вы способны бороться за чемпионство" и "убеждать, что выбранный путь правильный".
Ответ schwein
Интересно он мысли формулирует. Не "тренировать", а "убеждать, что вы способны бороться за чемпионство" и "убеждать, что выбранный путь правильный".
Если команда не психологически не убеждена в том, что они могут бороться за чемпионство, значит они сами в себя не верят, с такой психологией далеко не уедешь, мало просто тренировать, нужно еще ментально настраивать команду, менять психологию мышления, все правильно делает Фабио, посмотрим, что из этого выйдет, если с таким скромным бюджетом, по сравнению с конкурентами, сможет выиграть чемпионат, это будет выше всяких похвал
Ответ analogia
Если команда не психологически не убеждена в том, что они могут бороться за чемпионство, значит они сами в себя не верят, с такой психологией далеко не уедешь, мало просто тренировать, нужно еще ментально настраивать команду, менять психологию мышления, все правильно делает Фабио, посмотрим, что из этого выйдет, если с таким скромным бюджетом, по сравнению с конкурентами, сможет выиграть чемпионат, это будет выше всяких похвал
Я пытался сформулировать свое сообщение так, чтобы в нем не было какой либо критики тренера.
Я всегда занимался индивидуальными видами спорта, для меня вот эта командная химия - загадка.
По этому это выглядит интересно и необычно для меня.
>с таким скромным бюджетом, по сравнению с конкурентами
Ну тут вы прибедняетесь, если смотреть отчет РФС за 24 год, операционные расходы Краснодара 7,3 млрд, операционные расходы ЦСКА 7,1 млрд.
префразирую товарища чилистини я вас верю но вы смотрите не просрите свой шанс один из 1000
вот будет ору если ЦСКА по итогу ничего не выграет и что тогда зря мы деньги вложили в такие дорогущие трансферы а они не оккупились
Ответ VASIMKAS
вот будет ору если ЦСКА по итогу ничего не выграет и что тогда зря мы деньги вложили в такие дорогущие трансферы а они не оккупились
Так гарантий ничто не даёт,но плодотворная работа,в том числе и с трансферами,даёт больше шансов на успех.
Ответ VASIMKAS
вот будет ору если ЦСКА по итогу ничего не выграет и что тогда зря мы деньги вложили в такие дорогущие трансферы а они не оккупились
А какие трансферы у ЦСКА дорогущие? Баринов за 2, Козлов за 1,5, Рейс свободный агент, за приход Лусиано еще получили денег, Воронова молодого брали на перспективу, тоже недорого насколько известно
