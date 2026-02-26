Советник Лапорты Солер: «Не вижу возвращения Месси в «Барселону» в качестве игрока – это не в наших планах. Но Лео заслуживает от нас лучших почестей»

Советник Лапорты: возвращение Месси в «Барселону» не входит в наши планы.

Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты , высказался касательно разговоров о возможном возвращении в клуб нападающего Лионеля Месси , выступающего за «Интер Майами ».

«Не понимаю контекст разговоров о возвращении Месси. Месси заслуживает от нас самых лучших почестей.

Но я не вижу его возвращения в качестве игрока – это не входит в наши планы», – сказал Жоан Солер.