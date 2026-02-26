Советник Лапорты Солер: «Не вижу возвращения Месси в «Барселону» в качестве игрока – это не в наших планах. Но Лео заслуживает от нас лучших почестей»
Советник Лапорты: возвращение Месси в «Барселону» не входит в наши планы.
Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты, высказался касательно разговоров о возможном возвращении в клуб нападающего Лионеля Месси, выступающего за «Интер Майами».
«Не понимаю контекст разговоров о возвращении Месси. Месси заслуживает от нас самых лучших почестей.
Но я не вижу его возвращения в качестве игрока – это не входит в наши планы», – сказал Жоан Солер.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это сам Месси вас в упор не видит. Если он решит красиво завершить карьеру в Барселоне, то так и будет. А мнение каких-то там бумажных функционеров, никому не важно.
Это сам Месси вас в упор не видит. Если он решит красиво завершить карьеру в Барселоне, то так и будет. А мнение каких-то там бумажных функционеров, никому не важно.
Месси не придёт, если президент клуба, спортдир и тренер не захотят его в качестве игрока, а они не хотят, потому что клуб выходит с перестройки, и ему не нужен игрок под 40, который не бегает без мяча
Дайте ему хотя бы один прощальный официальный матч сыграть на Камп ноу и закончить карьеру по человечески, как и должен был заканчивать величайший футболист в истории !!
Дайте ему хотя бы один прощальный официальный матч сыграть на Камп ноу и закончить карьеру по человечески, как и должен был заканчивать величайший футболист в истории !!
Тут нет ничего "по-человечески". Я б на месте Месси сказал бы им засунуть этот прощальный матч в одно место.
Дайте ему хотя бы один прощальный официальный матч сыграть на Камп ноу и закончить карьеру по человечески, как и должен был заканчивать величайший футболист в истории !!
Где-то заплакали "Старые мальчики".
Неблагодарные!
Месси все что мог уже дал Барселоне, возвращение в качестве игрока не пойдет на пользу никому.
Месси все что мог уже дал Барселоне, возвращение в качестве игрока не пойдет на пользу никому.
Месси дал Барселоне только бесконечные долги и кризис после своих ненасытных запросов.
Месси дал Барселоне только бесконечные долги и кризис после своих ненасытных запросов.
Ты это другим расскажи. Он то хоть понимает, что нынешней барсе он не нужен
Всё логично. Уважение достижениям Месси, но как игрок, да и как работник клуба - он не нужен
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем