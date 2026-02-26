Талалаев о «Балтике»: «Меня как тренера не обрадует, если мы будем цепляться за очки, лупить по облакам, но пробьем 10 пенальти и заберемся куда-то очень высоко»

Андрей Талалаев рассказал о важности качества игры для «Балтики».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о важности сохранения качества игры команды во второй половине сезона Мир РПЛ .

«Для меня важнее места сохранить то качество игры, которое было в осенней части сезона, в комплексе со стремлением никому не уступить, даже априори более сильному оппоненту.

Если мы станем шестыми-седьмыми – я расстроюсь, но это не будет крахом. Где-то ты перебираешь очки – где-то недобираешь. Понятно, что условно третье место станет успехом для всех.

Но для меня имеет значение и то, как оно будет достигнуто. Раньше я не понимал этих суждений больших тренеров – особенно Олега Романцева .

Я дружил и продолжаю общаться со многими спартаковцами из тех поколений. И они рассказывали: после иных побед со счетом 1:0 Олег Иванович вел себя так, как будто проиграли. Я не мог этого понять до конца. Мы в своей компании это осуждали.

Сейчас пришло понимание, что эти вещи напрямую связаны. Если все в клубе – руководители, работники, футболисты, персонал – будут внутренне понимать, что мы выиграли не с тем качеством игры, для меня это будет главным результатом нашей работы.

Это осознание даст платформу, фундамент для достижения чего-то серьезного. Если же мы будем просто цепляться за очки, лупить мяч по облакам, но вдруг пробьем 10 пенальти (что вряд ли) и заберемся куда-то очень высоко, меня как тренера это не очень обрадует. Мне бы очень не хотелось терять ту самобытность, которая у нас сейчас есть.

Думаю, переодень сегодня «Балтику» в другую форму, любой болельщик ее все равно узнает. Вот это имеет значение для меня, я не шучу. А место для меня есть только одно – первое», – сказал Андрей Талалаев.