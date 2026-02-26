  • Спортс
  Талалаев о «Балтике»: «Меня как тренера не обрадует, если мы будем цепляться за очки, лупить по облакам, но пробьем 10 пенальти и заберемся куда-то очень высоко»
31

Андрей Талалаев рассказал о важности качества игры для «Балтики».

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о важности сохранения качества игры команды во второй половине сезона Мир РПЛ.

«Для меня важнее места сохранить то качество игры, которое было в осенней части сезона, в комплексе со стремлением никому не уступить, даже априори более сильному оппоненту.

Если мы станем шестыми-седьмыми – я расстроюсь, но это не будет крахом. Где-то ты перебираешь очки – где-то недобираешь. Понятно, что условно третье место станет успехом для всех.

Но для меня имеет значение и то, как оно будет достигнуто. Раньше я не понимал этих суждений больших тренеров – особенно Олега Романцева.

Я дружил и продолжаю общаться со многими спартаковцами из тех поколений. И они рассказывали: после иных побед со счетом 1:0 Олег Иванович вел себя так, как будто проиграли. Я не мог этого понять до конца. Мы в своей компании это осуждали.

Сейчас пришло понимание, что эти вещи напрямую связаны. Если все в клубе – руководители, работники, футболисты, персонал – будут внутренне понимать, что мы выиграли не с тем качеством игры, для меня это будет главным результатом нашей работы.

Это осознание даст платформу, фундамент для достижения чего-то серьезного. Если же мы будем просто цепляться за очки, лупить мяч по облакам, но вдруг пробьем 10 пенальти (что вряд ли) и заберемся куда-то очень высоко, меня как тренера это не очень обрадует. Мне бы очень не хотелось терять ту самобытность, которая у нас сейчас есть.

Думаю, переодень сегодня «Балтику» в другую форму, любой болельщик ее все равно узнает. Вот это имеет значение для меня, я не шучу. А место для меня есть только одно – первое», – сказал Андрей Талалаев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну про качество игры я бы промолчал. Балтика Талалаева это скорее про самоотдачу и запредельный настрой, а не про качество.
Ответ Amalfitano
Ну про качество игры я бы промолчал. Балтика Талалаева это скорее про самоотдачу и запредельный настрой, а не про качество.
Что не так с качеством игры? Командные связи у них настолько хорошо отлажены, что позволяют с любой командой РПЛ играть в остроатакующий футбол, а не ставить автобус. Хотя мастеров-технарей у них нет. Лично мне очень даже импонирует игра Балитики.
Ответ omach
Что не так с качеством игры? Командные связи у них настолько хорошо отлажены, что позволяют с любой командой РПЛ играть в остроатакующий футбол, а не ставить автобус. Хотя мастеров-технарей у них нет. Лично мне очень даже импонирует игра Балитики.
Они не умеют играть в позиционный футбол , они либо носятся как бешенные( беспонтово) либо бьют по ногам , мелкие фолы и ломают игру этим . Как тот же бомжеватый талалаев говорил сбавляют темп типо против балтики
Да, именно из-за этого после матча с Ростовом Талалаев рассказывал про отскок Ростова и о том, что невероятный вратарь Бориско всё равно бы всё отбил, а после Пари нн говорил, что соперник выпустил не тех игроков. А качество игры было отличным. Соперники отскочили.
А как Балтика играла весь сезон?
Ответ Predator777
А как Балтика играла весь сезон?
На фарте , с мелкими фолами
Вторя половина сезона покажет что это было с Балтикой
Ответ Spaten
Вторя половина сезона покажет что это было с Балтикой
Да все у них будет нормально. Многие "эксперты" после 5 тура говорили, что еще чуть чуть и они посыпятся, однако, этого не произошло
Мы проиграли,но наша игра была отличной-это для интервью.А так любой тренер променяет отличную игру,на вымученную победу!!
Вся самобытность выражается в самом большом количестве только зафиксированных фолов.
Не имея своей игры, Балтика тупо ломает чужую. Вот и вся "самобытность".
Первоначальной задачей Балтики явно не место в тройке занять, а удержаться в РПЛ. А когда тактика бей-беги с кучей фолов по всему полю принесла 5 место, то Талалайка начал тему про недовольство 6-8 местом. И если Балтику переодеть в другую форму её действительно узнают по "самобытному " футболу. Но то, что они на 5 месте после первого круга придаёт интерес к чемпионату , но не красоту и качество
Ответ jeckk
Первоначальной задачей Балтики явно не место в тройке занять, а удержаться в РПЛ. А когда тактика бей-беги с кучей фолов по всему полю принесла 5 место, то Талалайка начал тему про недовольство 6-8 местом. И если Балтику переодеть в другую форму её действительно узнают по "самобытному " футболу. Но то, что они на 5 месте после первого круга придаёт интерес к чемпионату , но не красоту и качество
Комментарий удален модератором
Ответ Lange
Комментарий удален модератором
Сразу оговорюсь - если бы тут писали и обсуждали нормальные адекватные люди, а не быдло истеричное в твоём лице, то было бы на много интересней. А так, кроме попытки оскорбить смысла в вашей писанине нет. В чате можно отстаивать свою точку зрения, но не нужно быдлить
Да гспд успокойся ты с этой балтикой😹😹😹
Завтра посмотрим на потенциал их и потом в кубке . Чсв слишком высок у этого талалаева , не кидался бы он так выражениями . Весна доооолгая 😹
