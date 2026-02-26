Терри расстроен, что не стал временным тренером «Челси» после отставки Марески: «Макфарлейн возглавил команду, и я тоже должен был быть частью этого. Руководство не выбрало меня»

Джон Терри расстроен, что не стал тренером «Челси».

Бывший защитник «Челси » Джон Терри выразил разочарование из-за того, что временно не вошел в штаб основной команды после увольнения Энцо Марески .

Главный тренер молодежной команды Калум Макфарлейн принял команду до назначения Лиэма Росеньора.

«Я не столько раздражен, сколько скорее расстроен, потому что я был частью молодежной команды.

Калум Макфарлейн возглавил команду, показал себя очень хорошо и добился результатов. Мне кажется, я тоже должен был быть частью этого.

Люди должны принимать решения. Мне нравится, когда люди принимают решения и говорят «да» или «нет».

Очевидно, что руководство, или кто бы ни принимал эти решения – спортивные директора – сказали «нет» и не выбрали меня, по какой бы причине это ни произошло. Почему – я не знаю», – сказал Джон Терри в интервью каналу Golf Life.