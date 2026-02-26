Осимхен про 1/8 финала ЛЧ: «Хотел бы избежать встречи с «Ливерпулем» – это будет местью для «Галатасарая». Но для победы в турнире должны играть против сильных соперников»

Виктор Осимхен: хотел быть избежать встречи с «Ливерпулем».

Нападающий «Галатасарая » Виктор Осимхен высказался о возможных соперниках команды в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Турецкий клуб может сыграть с «Тоттенхэмом » или «Ливерпулем ».

«Честно говоря, встреча с «Ливерпулем» сейчас будет своего рода местью (в групповом раунде «Галатасарай» выиграл 1:0 – Спортс’‘). Я бы хотел избежать встречи с «Ливерпулем». Но если мы сыграем с ними, то будет непросто.

Но это то Лига чемпионов, просто не бывает ни с одной командой, тем более мы видим, как выступает «Буде-Глимт» в этом турнире.

Если вы хотите победить [в турнире], то должны играть против сильных соперников и заявить о себе.

Мы встречались с «Ливерпулем», но на «Энфилде» еще не играли. Если мы встретимся с ними, это будет потрясающая игра», – сказал Виктор Осимхен в интервью CBS Sports.