  • Осимхен про 1/8 финала ЛЧ: «Хотел бы избежать встречи с «Ливерпулем» – это будет местью для «Галатасарая». Но для победы в турнире должны играть против сильных соперников»
Осимхен про 1/8 финала ЛЧ: «Хотел бы избежать встречи с «Ливерпулем» – это будет местью для «Галатасарая». Но для победы в турнире должны играть против сильных соперников»

Виктор Осимхен: хотел быть избежать встречи с «Ливерпулем».

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен высказался о возможных соперниках команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турецкий клуб может сыграть с «Тоттенхэмом» или «Ливерпулем».

«Честно говоря, встреча с «Ливерпулем» сейчас будет своего рода местью (в групповом раунде «Галатасарай» выиграл 1:0 – Спортс’‘). Я бы хотел избежать встречи с «Ливерпулем». Но если мы сыграем с ними, то будет непросто.

Но это то Лига чемпионов, просто не бывает ни с одной командой, тем более мы видим, как выступает «Буде-Глимт» в этом турнире.

Если вы хотите победить [в турнире], то должны играть против сильных соперников и заявить о себе.

Мы встречались с «Ливерпулем», но на «Энфилде» еще не играли. Если мы встретимся с ними, это будет потрясающая игра», – сказал Виктор Осимхен в интервью CBS Sports.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metro
6 комментариев
Ливерпулю уже по классике достанется атлетико
Этот сукин сын вчера играл блестяще, к сожалению.
Великолепный форвард, просто машина! Надеюсь, что все таки перейдет в топ клуб
