  • Андрей Канчельскис: «Захаряну нельзя сдаваться и возвращаться в РПЛ. Он еще молодой игрок по европейским меркам. Нужно пробовать закрепиться, можно уйти в аренду»
18

Андрей Канчельскис: «Захаряну нельзя сдаваться и возвращаться в РПЛ. Он еще молодой игрок по европейским меркам. Нужно пробовать закрепиться, можно уйти в аренду»

Андрей Канчельскис: пусть Захарян берет пример с Сафонова.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о ситуации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Наверное, у всех были другие ожидания от карьеры Захаряна в Испании. В первую очередь и у него самого. Нужно сесть и с холодной головой проанализировать всю ситуацию.

Он еще достаточно молодой игрок, даже по европейским меркам. Можно уйти в аренду, если в клубе на него не рассчитывают, можно попробовать перейти в команду попроще.

Сейчас Захаряну нельзя сдаваться и возвращаться в РПЛ. Он это сделать всегда успеет. «Динамо» примет его с большим удовольствием. Но нужно пробовать закрепиться в Европе.

Пусть берет пример с Матвея Сафонова», – сказал Андрей Канчельскис.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сколько яда в комментариях, удачи Арсену!
Ответ Vyacheslav Markosyan
Сколько яда в комментариях, удачи Арсену!
А в чём яд? Возомнил себя звездой, типа, РПЛ он перерос, хочу в Европу. Приехал, а там оказывается пахать надо, иначе играть не будешь. Стал пахать, пошли травмы, ножки не выдерживают нагрузок.
Его потолок играть в середняке РПЛ, но там денег нет для его хотелок.
Ответ Vyacheslav Markosyan
Сколько яда в комментариях, удачи Арсену!
Это не яд. Человек не справился и не видно стараний и желаний.
Чемпионат Армении заждался.
Человек три года лечится, Динамо его примет, для чего? Подлечить?
Сдаваться не надо, а то пока руки поднимаешь можно травму получить.
Если не пошло, то всё.
Сушите весла.
Он в рехаб что ли съездил? Второй адекватный комментарий подряд
Уйти в аренду в фк Санаторий
ха ха ха ... напоминает то что было с поступающими в вузы Москвы. ехали девчонки со всей страны поступать в вузы Москвы. не поступали, но домой не возвращались оставались работать в Москве - ночными бабочками...
Ну, сосидат так сосидат.
Куда в аренду то, в сегунду?? Оказался хрустальным совсем, видел его игру в живую и удивлялся, что там такого, теперь понятно-НИЧЕГО!! Подпортил и без того говенную репутацию русским игрокам.
