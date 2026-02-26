Андрей Канчельскис: «Захаряну нельзя сдаваться и возвращаться в РПЛ. Он еще молодой игрок по европейским меркам. Нужно пробовать закрепиться, можно уйти в аренду»

Андрей Канчельскис: пусть Захарян берет пример с Сафонова.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о ситуации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад ».

«Наверное, у всех были другие ожидания от карьеры Захаряна в Испании. В первую очередь и у него самого. Нужно сесть и с холодной головой проанализировать всю ситуацию.

Он еще достаточно молодой игрок, даже по европейским меркам. Можно уйти в аренду, если в клубе на него не рассчитывают, можно попробовать перейти в команду попроще.

Сейчас Захаряну нельзя сдаваться и возвращаться в РПЛ . Он это сделать всегда успеет. «Динамо» примет его с большим удовольствием. Но нужно пробовать закрепиться в Европе.

Пусть берет пример с Матвея Сафонова », – сказал Андрей Канчельскис.