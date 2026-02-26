Риос дал понять, что Винисиус должен был быть удален, как и Моуринью: «Жозе – наш босс, лидер. Его удалили за то, что он защищался»
Ричард Риос: Моуринью удалили за то, что он защищался.
Полузащитник «Бенфики» Ричард Риос высказался о том, что главный тренер команды Жозе Моуринью из-за дисквалификации пропустил ответный матч Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).
В первой игре вингер мадридцев Винисиус избежал второй желтой карточку за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся.
– Нуждались ли мы в Моуринью?
– Конечно, он наш босс, наш лидер. Его удалили за то, что он защищался, но и кто-то другой должен был быть удален, – сказал Ричард Риос в интервью TNT Sports, намекнув на Винисиуса.
