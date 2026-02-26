  • Спортс
  • Риос дал понять, что Винисиус должен был быть удален, как и Моуринью: «Жозе – наш босс, лидер. Его удалили за то, что он защищался»
54

Риос дал понять, что Винисиус должен был быть удален, как и Моуринью: «Жозе – наш босс, лидер. Его удалили за то, что он защищался»

Ричард Риос: Моуринью удалили за то, что он защищался.

Полузащитник «Бенфики» Ричард Риос высказался о том, что главный тренер команды Жозе Моуринью из-за дисквалификации пропустил ответный матч Лиги чемпионов против «Реала» (1:2).

В первой игре вингер мадридцев Винисиус избежал второй желтой карточку за удар сзади по ноге Риосу. Моуринью удалили за возмущение случившимся.

– Нуждались ли мы в Моуринью?

– Конечно, он наш босс, наш лидер. Его удалили за то, что он защищался, но и кто-то другой должен был быть удален, – сказал Ричард Риос в интервью TNT Sports, намекнув на Винисиуса.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
54 комментария
Сами-Знаете-Кто или Тот-Кого-Нельзя-Называть
Ответ Rerks
Сами-Знаете-Кто или Тот-Кого-Нельзя-Называть
Волан-де-Морт
Ответ Zakir Velilhanov
Волан-де-Морт
Вини-де-Морт тогда уж, ахах
"Кто-то другой" - ну конечно, это же второе имя Виниссиуса... У Дженнаро Гаттузо прозвище Носорог, у Роналду -
CR7, а у Виниссиуса оказывается "кто-то другой" ☝️🤣🤣🤣
Ответ Геннадий Тимченко
"Кто-то другой" - ну конечно, это же второе имя Виниссиуса... У Дженнаро Гаттузо прозвище Носорог, у Роналду - CR7, а у Виниссиуса оказывается "кто-то другой" ☝️🤣🤣🤣
Подпольная кликуха "🐒", но такое вслух произносить нельзя просто
Ответ Name_1117078294
Подпольная кликуха "🐒", но такое вслух произносить нельзя просто
Что за "подпольная"❓🧐
Винисиус грязный провокатор.
Если Престианни отстранили, а потом выяснится, что доказательств его вины нет, то, по идее, отстранять и наказывать тогда должны Винисиуса, за клевету и неспортивное поведение?
Ответ Ржевский
Если Престианни отстранили, а потом выяснится, что доказательств его вины нет, то, по идее, отстранять и наказывать тогда должны Винисиуса, за клевету и неспортивное поведение?
Есть такой критерий "доказуемость".
Если не смогут доказать что-то одно, это вовсе не означает, что другой вариант является единственно верным.
Здесь всё же не уголовное право и процесс.
Да и в целом смешно, как все ненавистники Реала бросились защищать Престианни, который использовал, мягко говоря, нетрадиционный способ прикрыть физиономию, дабы свести к нулю малейшую вероятность чтения по губам.
Еще немного и сделаете из него святого.
Ответ invdark
Есть такой критерий "доказуемость". Если не смогут доказать что-то одно, это вовсе не означает, что другой вариант является единственно верным. Здесь всё же не уголовное право и процесс. Да и в целом смешно, как все ненавистники Реала бросились защищать Престианни, который использовал, мягко говоря, нетрадиционный способ прикрыть физиономию, дабы свести к нулю малейшую вероятность чтения по губам. Еще немного и сделаете из него святого.
Ты сам тоже из африканцев что-ли? Смотрю проникся. А вот мне хочется простой справедливости. Почему я должен безусловно верить какому-то винисиусу за то, что он только черный, и не верить другому?почему Престиани отлучают от ответного, решающего матча, а бразильца нет?
Открыто убрали двоих из Бенфики и нытьём выиграли матч...
Надоело уже, когда только грандам всё можно
Ответ Sam_1117077051
Открыто убрали двоих из Бенфики и нытьём выиграли матч... Надоело уже, когда только грандам всё можно
Нытьем выиграли матч? Забили больше, поэтому выиграли матч)
Опять протащили сливочный кабинет.
Удали судья Винисиуса ему сразу пришьют расизм. Футбола не осталось
зато расизма выше крыши с такими Винисиусами.
Реал без судей уже Бенфику обыграть не может.
Ответ Иван Чеховъ
Реал без судей уже Бенфику обыграть не может.
У Реала вчера судьи украли чистый гол, позор ВАРу, но это прошло почему-то мимо хейтеров. И в стыках Реал играет, потому что его засудили с Шити на его домашнем стадионе.
Ответ Real_v_dushe
У Реала вчера судьи украли чистый гол, позор ВАРу, но это прошло почему-то мимо хейтеров. И в стыках Реал играет, потому что его засудили с Шити на его домашнем стадионе.
когда забивала жирона левый гол, ты вроде не кричал позор ВАР, а вчера был оффсайд
Вообще-то Моуриньо удалили потому что он сказал что арбитры продажные. Что у них есть список игроков которых нельзя удалять
Ответ Евгений Мельников
Вообще-то Моуриньо удалили потому что он сказал что арбитры продажные. Что у них есть список игроков которых нельзя удалять
Очередной сказочник.
Добавил от себя сказочку про "продажных судей".

Маур сказал только про список вообще-то, но что иронично: будучи тренером Реала, он почему-то подобной опцией не пользовался, а был вынужден просить Рамоса и Алонсо получить умышленно по одной жёлтой, чтобы обнулить карточки перед плэй-офф Лиги чемпионов. В итоге оба игрока получили продленную дискву, хотя формально это не запрещалось Регламентом.
Хахахаха
Надо было ему вообще не забивать, да и в принципе сниматься с ЛЧ дабы не провоцировать
