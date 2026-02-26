  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Трент не выиграл ни одной из шести дуэлей, «Реалу» не следует оставлять его один на один с соперником. С более опасным вингером это может иметь последствия». Лескотт об игре защитника
15

«Трент не выиграл ни одной из шести дуэлей, «Реалу» не следует оставлять его один на один с соперником. С более опасным вингером это может иметь последствия». Лескотт об игре защитника

Джолеон Лескотт высказался об игре Трента.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт остался озадачен игрой защитника «Реала» Трента Александер-Арнолда в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1).

«К Тренту нет вопросов при владении мячом. Но будут матчи, в которых от него потребуется больше в игры обороне, чем в нападении.

Матч против «Бенфики» – как раз такой случай, и не думаю, что он может похвастаться своей игрой.

Он не выиграл ни одной из шести дуэлей. Когда предстоит столкнуться с более опасным вингером или более опасной командой, такой уровень игры может иметь последствия.

Ему придется проанализировать, над чем нужно поработать. «Реалу» не следует так сильно изолировать его и оставлять один на один с соперником», – сказал Джолеон Лескотт.

Винисиус подтвердил: «Реал» в 1/8 финала ЛЧ. С привозом и травмой Асенсио

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25938 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TNT Sports
logoДжолеон Лескотт
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛа Лига
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто-то удивлён?
Ответ lizarazu
Кто-то удивлён?
Этому ? "Трент нИ выиграл ни одной из шести дуэлей..." Это в заголовке, а в тексте верно)
Когда вы играете низким блоком или даже средним вы только подсвечиваете его недостатки . Он хорош на мяче , на полуфланге на чужой половине поля , но чтобы он там постоянно встречался с мячом , нужна система игры в давление и прессинг , перекусывать контратаки соперника , иными словами под него нужно играть так как пытался играть Алонсо , но игроки не приняли идеи . Тоже касается и Хейсена . А когда команду отказывают к настройкам Моуриньо или последнего сезона Анчелотти , тогда совсем другие нужны игроки .
В общем вопросы к руководству , почему они берут игроков под одну идеологию , но мешают тренеру ее ставить ?
Так в этом плане на Трента никто и не рассчитывает, у него другие функции. В позиционных единоборствах ТАА всегда был полным дном, это не новость - Мадрид знал, на что шёл, когда его подписывал. Тут куда важнее работа тренера, который должен сбалансировать соответствующий полуфланг установками для игроков. Ну или не выпускать Трента вовсе, если под отдельно взятого соперника скомпоновать шестерёнки ну никак не выходит.
upd
Ну и да, стрёмная ошибка в заголовке, которую уже в других коментах подметили - ещё большее дно, чем Трент в дуэли 1vs1 ;)
upd2
Исправили.
Ответ xDe xDe
Так в этом плане на Трента никто и не рассчитывает, у него другие функции. В позиционных единоборствах ТАА всегда был полным дном, это не новость - Мадрид знал, на что шёл, когда его подписывал. Тут куда важнее работа тренера, который должен сбалансировать соответствующий полуфланг установками для игроков. Ну или не выпускать Трента вовсе, если под отдельно взятого соперника скомпоновать шестерёнки ну никак не выходит. upd Ну и да, стрёмная ошибка в заголовке, которую уже в других коментах подметили - ещё большее дно, чем Трент в дуэли 1vs1 ;) upd2 Исправили.
Доку как раз с больничного выйдет
Уважаемый редактор,
"Трент НИ выиграл ни одной из шести дуэлей,
Он НЕ выиграл ни одной из шести дуэлей"
Ответ Дмитрий Харламов
Уважаемый редактор, "Трент НИ выиграл ни одной из шести дуэлей, Он НЕ выиграл ни одной из шести дуэлей"
не выиграл.правильно все
В полузащите его двигать надо, а в оборону искать замену Карвахалю
Трент был основным и даже ключевым игроком команды Которая завоевала множество трофеев. Трент гениальный игрок, ему нужно набрать форму
Тренту, наверное, до сих пор в страшных снах снится Доку
именно поэтому на правый фланг больше сезона наигрывали вальверде)))
Тогда нужно менять его позицию
"Когда предстоит столкнуться с более опасным вингером или более опасной командой, такой уровень игры может иметь последствия."- видимо поэтому, приняв последствия финала ЛЧ, из-под Винисиуса, ТАА решил перейти в Реал...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трент: «Винисиусу не нужно забивать, чтобы показать характер. Ему не надо никому ничего доказывать, потому что снова и снова показывает, насколько он хорош»
26 февраля, 03:30
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
7 минут назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем