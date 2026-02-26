«Трент не выиграл ни одной из шести дуэлей, «Реалу» не следует оставлять его один на один с соперником. С более опасным вингером это может иметь последствия». Лескотт об игре защитника
Бывший защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт остался озадачен игрой защитника «Реала» Трента Александер-Арнолда в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1).
«К Тренту нет вопросов при владении мячом. Но будут матчи, в которых от него потребуется больше в игры обороне, чем в нападении.
Матч против «Бенфики» – как раз такой случай, и не думаю, что он может похвастаться своей игрой.
Он не выиграл ни одной из шести дуэлей. Когда предстоит столкнуться с более опасным вингером или более опасной командой, такой уровень игры может иметь последствия.
Ему придется проанализировать, над чем нужно поработать. «Реалу» не следует так сильно изолировать его и оставлять один на один с соперником», – сказал Джолеон Лескотт.
В общем вопросы к руководству , почему они берут игроков под одну идеологию , но мешают тренеру ее ставить ?
upd
Ну и да, стрёмная ошибка в заголовке, которую уже в других коментах подметили - ещё большее дно, чем Трент в дуэли 1vs1 ;)
upd2
Исправили.
"Трент НИ выиграл ни одной из шести дуэлей,
Он НЕ выиграл ни одной из шести дуэлей"