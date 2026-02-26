  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лапорта об обвинении в отмывании денег: «Находящиеся в Мадриде пытаются дестабилизировать «Барсу», разрушая все, чего мы достигли. За этим человеком кто-то стоит»
48

Лапорта об обвинении в отмывании денег: «Находящиеся в Мадриде пытаются дестабилизировать «Барсу», разрушая все, чего мы достигли. За этим человеком кто-то стоит»

Жоан Лапорта: те, кто находится в Мадриде, пытаются дестабилизировать «Барсу».

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу обвинений в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами. 

Жалобу в Национальный суд Испании подал один из сосьос каталонского клуба.

«Совершенно очевидно, что этот человек, ставший членом клуба, а на следующий же день подавший жалобу, полную лжи и обмана, хочет лишь сорвать избирательный процесс и навредить моей кандидатуре.

Понятно, что те, кто находится в Мадриде, пытаются дестабилизировать «Барсу», и делают они это, разрушая все, чего мы достигли за время моего президентства.

Очевидно, что за этим человеком кто-то стоит. У него совершенно ясное намерение.

Мы, кандидаты от движения «Защитим «Барселону», защищаем команду от таких людей, которые присоединились к нам, чтобы подать ложный иск, полный лжи, и чья единственная цель – разрушить все, что было сделано для восстановления клуба и его укрепления в стабильной экономической, спортивной и социальной реальности», – сказал Жоан Лапорта.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25932 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoЛа Лига
logoБарселона
logoРеал Мадрид
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так вроде обвинение было от одного из членов Барселоны? Причём здесь Мадрид?
Ответ Isshin88
Так вроде обвинение было от одного из членов Барселоны? Причём здесь Мадрид?
Мадрид купил член, чтобы он стал членом Барселоны, чтобы обвинить Барселону, чтобы Лапорта потом обвинял Реал в том, что Мадрид обвиняет Барселону
Ответ Sides of RA
Мадрид купил член, чтобы он стал членом Барселоны, чтобы обвинить Барселону, чтобы Лапорта потом обвинял Реал в том, что Мадрид обвиняет Барселону
Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я)
У него других дел нету походу, раз за разом Мадрид поливает грязью
Ответ Prestige_1117007293
У него других дел нету походу, раз за разом Мадрид поливает грязью
Ну как бы остальные паразитируют на Месси, а ему нельзя🤷🏼‍♂️ вот он и нашёл для себя "другой вариант"☝️🤣
Ответ Prestige_1117007293
У него других дел нету походу, раз за разом Мадрид поливает грязью
Это в Барселоне предвыборная агитация такая. Кто громче и чаще всех поносит реал, тот и выиграет выборы
Он как лидер сектантов и политический деятель в одном лице. Во всех бедах обвиняет безбожников и политических оппонентов. 😁
Ответ Amalfitano
Он как лидер сектантов и политический деятель в одном лице. Во всех бедах обвиняет безбожников и политических оппонентов. 😁
ну стратегия стара как мир тот же трамп, путин
Я уверен, что при поносе он винит тоже Мадрид
Сосьос Лапорту обвинил? Это Перес все купил!
Кошка бросила котят - это Перес виноват!
Ответ Рустам Гусейнов
Кошка бросила котят - это Перес виноват!
Если в кране нет воды, значит выпили "мадриды"!
Грамотный дядя, все по схеме. Нужен враг, это всё его вина, а не моя.
Наверное Лапорте и детей кто из Мадрида наделал, негодяи, прям под его носом и жена его страдает социологическим мадридизмом)
Он с утра до вечера что то отмывает. Чё то отмывает, чё то отжимает, чё то где то мочит, кого то убирает...
«Голый пистолет в Барсе»: из за чувака, которому Лапорта это говорил, выходит какой-нибудь уборщик, похожий на Марсело)
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
«Голый пистолет в Барсе»: из за чувака, которому Лапорта это говорил, выходит какой-нибудь уборщик, похожий на Марсело)
Это, кажется, в "Ошибочно обвиненном" было, но "Голый пистолет" прост не помню почти
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
вчера, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем