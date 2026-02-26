Лапорта об обвинении в отмывании денег: «Находящиеся в Мадриде пытаются дестабилизировать «Барсу», разрушая все, чего мы достигли. За этим человеком кто-то стоит»

Жоан Лапорта: те, кто находится в Мадриде, пытаются дестабилизировать «Барсу».

Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу обвинений в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами.

Жалобу в Национальный суд Испании подал один из сосьос каталонского клуба.

«Совершенно очевидно, что этот человек, ставший членом клуба, а на следующий же день подавший жалобу, полную лжи и обмана, хочет лишь сорвать избирательный процесс и навредить моей кандидатуре.

Понятно, что те, кто находится в Мадриде, пытаются дестабилизировать «Барсу», и делают они это, разрушая все, чего мы достигли за время моего президентства.

Очевидно, что за этим человеком кто-то стоит. У него совершенно ясное намерение.

Мы, кандидаты от движения «Защитим «Барселону», защищаем команду от таких людей, которые присоединились к нам, чтобы подать ложный иск, полный лжи, и чья единственная цель – разрушить все, что было сделано для восстановления клуба и его укрепления в стабильной экономической, спортивной и социальной реальности», – сказал Жоан Лапорта .