Трент: «Винисиусу не нужно забивать, чтобы показать характер. Ему не надо никому ничего доказывать, потому что снова и снова показывает, насколько он хорош»
Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд поделился мыслями о вингере команды Винисиусе после ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1), в котором бразилец забил гол.
«Ему не нужно забивать, чтобы показать свой характер. Ему не нужно никому ничего доказывать, потому что он снова и снова показывает, насколько он хорош.
Он проявляет себя, когда это больше всего необходимо. Он знает свои качества и то, что он может дать команде», – сказал Трент Александер-Арнолд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
