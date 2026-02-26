Трент: «Винисиусу не нужно забивать, чтобы показать характер. Ему не надо никому ничего доказывать, потому что снова и снова показывает, насколько он хорош»

Трент Александер-Арнолд: Винисиус показывает, насколько он хорош.

Защитник «Реала » Трент Александер-Арнолд поделился мыслями о вингере команды Винисиусе после ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1), в котором бразилец забил гол.

«Ему не нужно забивать, чтобы показать свой характер. Ему не нужно никому ничего доказывать, потому что он снова и снова показывает, насколько он хорош.

Он проявляет себя, когда это больше всего необходимо. Он знает свои качества и то, что он может дать команде», – сказал Трент Александер-Арнолд .

