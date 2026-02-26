  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трент: «Винисиусу не нужно забивать, чтобы показать характер. Ему не надо никому ничего доказывать, потому что снова и снова показывает, насколько он хорош»
6

Трент: «Винисиусу не нужно забивать, чтобы показать характер. Ему не надо никому ничего доказывать, потому что снова и снова показывает, насколько он хорош»

Трент Александер-Арнолд: Винисиус показывает, насколько он хорош.

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд поделился мыслями о вингере команды Винисиусе после ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1), в котором бразилец забил гол.

«Ему не нужно забивать, чтобы показать свой характер. Ему не нужно никому ничего доказывать, потому что он снова и снова показывает, насколько он хорош.

Он проявляет себя, когда это больше всего необходимо. Он знает свои качества и то, что он может дать команде», – сказал Трент Александер-Арнолд.

Винисиус подтвердил: «Реал» в 1/8 финала ЛЧ. С привозом и травмой Асенсио

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
logoТрент Александер-Арнолд
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Португалия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБенфика
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
"Не надо доказывать, потому что показывает" - Пулитцеровскую премию этому господину!
Ему не нужно забивать,чтобы показать свой характер.Ему не нужно никому ничего доказывать,потому что он снова и снова показывает,насколько он хорош..
«Трент Александр Кличко»
Им там какой-то вирус внедряют при переходе в Реал, что игроки начинают нести столько чуши? Вроде за время в Ливерпуле Трент не был уличен в этом
ХЗ, вчера кроме гола, запомнился лишь вальяжным хождением по полю с недовольной мордой и парой обрезов
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Игроки «Краснодара» разгромили раздевалку на стадионе ЦСКА после поражения, сообщил Безуглов: «По грязи вопросов нет – ожиданий других и не было. Но двери зачем ломать? Несолидно»
13 минут назадВидео
«Реал» не доверяет информации стороны Мбаппе о травме. В клубе до сих пор точно не знают, на какой срок выбыл форвард (Cadena SER)
16 минут назад
Гендиректор «Краснодара» Хашиг: «Подаем жалобу в КДК из-за расистских выкриков с фанатской трибуны ЦСКА. Подали запрос в ЭСК по поводу неправомерного удаления Джованни»
21 минуту назад
Семин о расизме фанатов ЦСКА в адрес Кордобы: «Был на стадионе, но никаких выкриков не слышал. Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже комментировать сложно»
32 минуты назад
Журавель о конфликте со Слуцким: «Обиделся на меня за пост в телеге. Претензия звучит так: он со мной дружил, а я его предал. Наверное, это обоснованно. Я проявил журналистский цинизм»
36 минут назад
Wildberries опровергла переговоры с РПЛ: «Информация не соответствует действительности. Не ведем диалог»
49 минут назад
Журавель об Аршавине: «Он настоящий. Не скрывает, что немного говнюк, грубиян. Нелюдимый, не хочет фотографироваться с болельщиками. Это защитная реакция от чрезмерного внимания»
сегодня, 08:20
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком»
сегодня, 08:30
Мажич о пенальти в ворота «Локо» в игре с «Пари НН»: «Шафеев ошибся. Пиняев просто бежал. Очень удивлен, что ВАР сфокусировался на самом контакте»
сегодня, 08:03
Черников об оскорблениях Кордобы со стороны фанатов ЦСКА: «Были расистские жесты, выкрики. Все все слышали, а для судьи ничего не было»
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
Пьянич о «Ювентусе»: «В раздевалке было правило дарить всем подарки за каждую красную карточку. Однажды я купил сумки Louis Vuitton на 40 тысяч евро»
2 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Холудом», «Аль-Хилаль» Бензема примет «Аль-Нажму» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
10 минут назад
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» играет с «Лансом»
30 минут назад
РФС 14 марта проведет заседание по ВАР, сообщил Каманцев: «Приглашаем представителей лиги, чтобы снять вопросы и убедиться, что все готовы к возобновлению сезона»
45 минут назад
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» против «Кристал Пэлас»
46 минут назад
Фабрегас о симуляции Бастони: «Алессандро совершил ошибку, но со мной это тоже случалось – вы извиняетесь и идете дальше. Он будущий капитан сборной Италии, его нужно защищать»
55 минут назад
Дэвид и Виктория Бекхэм поздравили сына с днем рождения: «Мы тебя любим». Ранее Бруклин рассказал о плохих отношениях с родителями
58 минут назадФото
Кубок Франции. 1/4 финала. «Лион» Эндрика примет «Ланс», ВидеоСпортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
сегодня, 08:15Видео
Артига перед матчем с «Краснодаром»: «Сейчас это сильнейшая команда страны, возможно, но «Рубин» будет действовать без страха. Задача – забить на один гол больше»
сегодня, 08:13
Бруну сделал 14 ассистов в этом сезоне АПЛ. До рекорда «МЮ», установленного Бекхэмом, – один голевой пас
сегодня, 07:27
Рекомендуем