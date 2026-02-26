  • Спортс
Тчуамени о расизме в адрес Винисиуса: «Есть вещи важнее футбола. Победа над «Бенфикой» – для всех нас. Престианни отстранили правильно»

Орельен Тчуамени отметил значение победы над «Бенфикой».

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался о значении победы над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов на фоне расизма в адрес вингера мадридцев Винисиуса в первой игре между соперниками.

В ответном матче бразилец отличился забитым мячом.

«Считаю, есть вещи важнее этого матча, важнее футбола. Винисиус сохраняет уверенность и сосредоточен на том, что ему нужно делать.

Думаю, УЕФА принял правильное решение, не позволив Джанлуке Престианни сыграть в этом матче.

Как я уже сказал, есть вещи важнее футбола, и эта победа для всех нас», – сказал Орельен Тчуамени.

Момент дня: Винисиус станцевал у флажка. Те самые движения

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25937 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
реал - команда расистов, кабинеты уефа с ними заодно. Престианни отстранили только за то, что он - белый. надеюсь, когда-нибудь белые люди начнут бороться за свои права.
Ответ vulturecrow
реал - команда расистов, кабинеты уефа с ними заодно. Престианни отстранили только за то, что он - белый. надеюсь, когда-нибудь белые люди начнут бороться за свои права.
Уже поздно
Ответ arajanarm
Уже поздно
Леваки всеми силами хотят заставит нас так думать. Но за свою семью, за свою страну и за свою веру нужно бороться до конца
Реальное позорище. Все следующие соперники Реала должны взять эту тактику по устранению игроков соперника себе на вооружение. Только вряд ли игроку условной Осасуны поверят и кого-то из Реала отстранят на основании голословных обвинений
Ответ Андрей Балабаев
Реальное позорище. Все следующие соперники Реала должны взять эту тактику по устранению игроков соперника себе на вооружение. Только вряд ли игроку условной Осасуны поверят и кого-то из Реала отстранят на основании голословных обвинений
Комментарий скрыт
Ответ Sides of RA
Комментарий скрыт
А неважно кто. В следующий раз это может быть центральный защитник или вратарь. Факт в том что бездоказательно убрали игрока соперника и это позорище. уефа как всегда прогнулось под более богатого и влиятельного
Интересно, а им всем в таком контексте не стремно играть в белой форме? Или это будет следующий этап борьбы? :)
Ответ Габорик
Интересно, а им всем в таком контексте не стремно играть в белой форме? Или это будет следующий этап борьбы? :)
Будет забавно, если Мадрид сделает , как однажды Мерседес в Ф1 , в угоду Льюису перекрасили машины в чёрный цвет))) надо и мадриду основную делать черную форму. Да и запасную и третью...
Ответ Габорик
Интересно, а им всем в таком контексте не стремно играть в белой форме? Или это будет следующий этап борьбы? :)
Пятьдесят оттенков черного
Они в своем мире живут по-моему
Нет никаких способов доказать, что именно там сказал Престианни под футболкой. По факту его отстранили только для того, что удовлетворить хотелки Винисиуса и западной либеральной шайки. Это прецедент, которым они будут пользоваться в будущем. Из белых мужиков в европе делают куколдов. Сначала забирают их права, потому что так захотели черные. Потом у них также будут забирать жен, потому что так захотели черные.
Ответ Adamdfdgds
Нет никаких способов доказать, что именно там сказал Престианни под футболкой. По факту его отстранили только для того, что удовлетворить хотелки Винисиуса и западной либеральной шайки. Это прецедент, которым они будут пользоваться в будущем. Из белых мужиков в европе делают куколдов. Сначала забирают их права, потому что так захотели черные. Потом у них также будут забирать жен, потому что так захотели черные.
«Из белых мужиков в европе делают куколдов.»
С подключением!🥹
Ответ Adamdfdgds
Нет никаких способов доказать, что именно там сказал Престианни под футболкой. По факту его отстранили только для того, что удовлетворить хотелки Винисиуса и западной либеральной шайки. Это прецедент, которым они будут пользоваться в будущем. Из белых мужиков в европе делают куколдов. Сначала забирают их права, потому что так захотели черные. Потом у них также будут забирать жен, потому что так захотели черные.
Комментарий скрыт
Как же задрали негры со своим "расизмом". Оскорбление за цвет кожи - никакой не расизм, а обыкновенное бытовое хамство. Расизм - это когда тебя подвергают дискриминации из-за расы, не берут на работу, не пускают в транспорт и т.п. Почему-то, когда человека называют толстяком, коротышкой или очкариком, то всем плевать. Гвардиолу, например, в открытую зовут лысым шарлатаном, и все только улыбаются этому. Но стоит только сказать кому-либо, что он черный, сразу поднимается вселенский вой. А черная кожа - это всего лишь такая же особенность внешности, как низкий рост или лысина. И ничего более. Но черные хотят себе преференций за свой цвет. Нас, мол, всю историю гнобили, поэтому сейчас даже косо смотреть не смейте в нашу сторону. Чем больше подобных борцов с расизмом, тем больше они наглеют. Уже невозможно их слушать, надо просто послать их ##### и перестать обращать на них внимание. Перетерпят.
Ответ Андоррский почтальон
Как же задрали негры со своим "расизмом". Оскорбление за цвет кожи - никакой не расизм, а обыкновенное бытовое хамство. Расизм - это когда тебя подвергают дискриминации из-за расы, не берут на работу, не пускают в транспорт и т.п. Почему-то, когда человека называют толстяком, коротышкой или очкариком, то всем плевать. Гвардиолу, например, в открытую зовут лысым шарлатаном, и все только улыбаются этому. Но стоит только сказать кому-либо, что он черный, сразу поднимается вселенский вой. А черная кожа - это всего лишь такая же особенность внешности, как низкий рост или лысина. И ничего более. Но черные хотят себе преференций за свой цвет. Нас, мол, всю историю гнобили, поэтому сейчас даже косо смотреть не смейте в нашу сторону. Чем больше подобных борцов с расизмом, тем больше они наглеют. Уже невозможно их слушать, надо просто послать их ##### и перестать обращать на них внимание. Перетерпят.
Штука в том, что решения дисциплинарного характера принимают белые люди, а никакие не негры. И законы про расисм тоже они придумали. Вот и думай, кому это выгодно.
Ответ Андоррский почтальон
Как же задрали негры со своим "расизмом". Оскорбление за цвет кожи - никакой не расизм, а обыкновенное бытовое хамство. Расизм - это когда тебя подвергают дискриминации из-за расы, не берут на работу, не пускают в транспорт и т.п. Почему-то, когда человека называют толстяком, коротышкой или очкариком, то всем плевать. Гвардиолу, например, в открытую зовут лысым шарлатаном, и все только улыбаются этому. Но стоит только сказать кому-либо, что он черный, сразу поднимается вселенский вой. А черная кожа - это всего лишь такая же особенность внешности, как низкий рост или лысина. И ничего более. Но черные хотят себе преференций за свой цвет. Нас, мол, всю историю гнобили, поэтому сейчас даже косо смотреть не смейте в нашу сторону. Чем больше подобных борцов с расизмом, тем больше они наглеют. Уже невозможно их слушать, надо просто послать их ##### и перестать обращать на них внимание. Перетерпят.
Потому что каждый принимающий решения боится, что его объявят расистом, если будет недостаточно усерден.
Внедрили в общество эту порочную идею, что черных всегда надо облизывать, и теперь она раскручивается до абсурдных пределов.
Тчуамени сам чëрный, поэтому его мнение как заинтересованной стороны не дожно учитываться.
Ждëм позицию нейтральных монголоидных экспертов. Индейца Чилаверта на спортсе уже выслушали.
Ответ eugenetelichko
Тчуамени сам чëрный, поэтому его мнение как заинтересованной стороны не дожно учитываться. Ждëм позицию нейтральных монголоидных экспертов. Индейца Чилаверта на спортсе уже выслушали.
Он не чёрный, он коричневый
Ответ eugenetelichko
Тчуамени сам чëрный, поэтому его мнение как заинтересованной стороны не дожно учитываться. Ждëм позицию нейтральных монголоидных экспертов. Индейца Чилаверта на спортсе уже выслушали.
А пока мы прерываемся на короткую рекламу не переключайтесь 😎
Давно в футболе не было столь мерзкой команды, как нынешний Реал.
Бенфике необходимо подавать жалобу в CAS, иначе это может стать не хорошим прецедентом.
Тащат Реал всеми возможными и невозможными ,гнилыми способами.
