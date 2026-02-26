Тчуамени о расизме в адрес Винисиуса: «Есть вещи важнее футбола. Победа над «Бенфикой» – для всех нас. Престианни отстранили правильно»

Орельен Тчуамени отметил значение победы над «Бенфикой».

Полузащитник «Реала » Орельен Тчуамени высказался о значении победы над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов на фоне расизма в адрес вингера мадридцев Винисиуса в первой игре между соперниками.

В ответном матче бразилец отличился забитым мячом.

«Считаю, есть вещи важнее этого матча, важнее футбола. Винисиус сохраняет уверенность и сосредоточен на том, что ему нужно делать.

Думаю, УЕФА принял правильное решение, не позволив Джанлуке Престианни сыграть в этом матче.

Как я уже сказал, есть вещи важнее футбола, и эта победа для всех нас», – сказал Орельен Тчуамени .

