Тчуамени о расизме в адрес Винисиуса: «Есть вещи важнее футбола. Победа над «Бенфикой» – для всех нас. Престианни отстранили правильно»
Орельен Тчуамени отметил значение победы над «Бенфикой».
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался о значении победы над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов на фоне расизма в адрес вингера мадридцев Винисиуса в первой игре между соперниками.
В ответном матче бразилец отличился забитым мячом.
«Считаю, есть вещи важнее этого матча, важнее футбола. Винисиус сохраняет уверенность и сосредоточен на том, что ему нужно делать.
Думаю, УЕФА принял правильное решение, не позволив Джанлуке Престианни сыграть в этом матче.
Как я уже сказал, есть вещи важнее футбола, и эта победа для всех нас», – сказал Орельен Тчуамени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
