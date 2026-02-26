Куртуа про 1/8 финала ЛЧ: «Реалу» предстоит встретиться с «Ман Сити», вероятно. Мы играем с ними уже много лет – это матч мечты»
Тибо Куртуа допустил встречу с «Манчестер Сити» в ЛЧ.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о возможных соперниках команды в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы могут сыграть с «Манчестер Сити» или «Спортингом».
«Вероятно, предстоит сыграть с «Манчестер Сити». Я играл против «Спортинга» в 2015 году, когда выступал за «Челси» – там хороший стадион.
Это сложный соперник, у них очень хорошие результаты в чемпионате.
Правда, мы играем против «Манчестер Сити» уже много лет, и это матч мечты, но посмотрим, не случится ли это на этот раз», – сказал Тибо Куртуа.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
Становится уже европейской Класикой, как раньше противостояния Мадрида с Баварией и Ювентусом.
или Псж Атлетико
Ливерпуль - Реал или Атлетико Мадрид тоже утомил
Это уже лига чемпионовская классика
