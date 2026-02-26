Куртуа про 1/8 финала ЛЧ: «Реалу» предстоит встретиться с «Ман Сити», вероятно. Мы играем с ними уже много лет – это матч мечты»

Тибо Куртуа допустил встречу с «Манчестер Сити» в ЛЧ.

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа высказался о возможных соперниках команды в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Мадридцы могут сыграть с «Манчестер Сити» или «Спортингом ».

«Вероятно, предстоит сыграть с «Манчестер Сити ». Я играл против «Спортинга» в 2015 году, когда выступал за «Челси» – там хороший стадион.

Это сложный соперник, у них очень хорошие результаты в чемпионате.

Правда, мы играем против «Манчестер Сити» уже много лет, и это матч мечты, но посмотрим, не случится ли это на этот раз», – сказал Тибо Куртуа .