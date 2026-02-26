Арбелоа о сопернике «Реала» в 1/8 финала ЛЧ: «Люди привыкли к матчам с «Ман Сити» – это происходит уже 6 или 7 лет подряд. Мы еще встретимся с ними»

Альваро Арбелоа дал комментарий о возможных соперниках «Реала» в ЛЧ.

Главный тренер «Реала » Альваро Арбелоа после прохода «Бенфики» высказался о возможных соперниках команды в 1/8 финала Лиги чемпионов .

Мадридцы могут сыграть с «Манчестер Сити» или «Спортингом ».

«Я рад, что мы примем участие в жеребьевке – это было нашей целью.

Люди уже привыкли к встречам с «Манчестер Сити », ведь это происходит уже шесть или семь лет подряд. Это много, но я уверен, что мы еще встретимся с ними.

Соперник на самом деле не имеет значения, потому что это будет невероятно сложное противостояние, особенно учитывая, что ответный матч мы сыграем на выезде. Оба соперника будут непростыми», – сказал Альваро Арбелоа .

