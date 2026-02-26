  • Спортс
  • Сафонов, Хакими, Мендеш, Дуэ и Барколя получили 5 из 10 от L’Equipe за матч с «Монако». У Невеша лучшая оценка в «ПСЖ» – 6
16

Сафонов, Хакими, Мендеш, Дуэ и Барколя получили 5 из 10 от L’Equipe за матч с «Монако». У Невеша лучшая оценка в «ПСЖ» – 6

Матвей Сафонов заработал оценку 5 из 10 за матч с «Монако».

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 5 из 10 от L’Equipe за выступление в матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:2).

Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:

Матвей Сафонов – 5;

Ашраф Хакими – 5;

Маркиньос – 4;

Вильян Пачо – 3;

Нуну Мендеш – 5;

Уоррен Заир-Эмери – 4;

Витинья – 4;

Жоау Невеш – 6;

Хвича Кварацхелия – 4;

Дезире Дуэ – 5;

Брэдли Барколя – 5.

Лига чемпионов: кто прошел в 1/8 финала и кто на кого может попасть?

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25937 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
16 комментариев
Странные оценки.Хвича забил,но получил одну из худших оценок по их версии.Матвея оба раза расстреливали практически в упор с нескольких метров.
ну так лучше Моти только один человек в составе. по Хвиче могу предположить, что запорол несколько моментов. ну и кроме одного забитого мяча, есть много аспектов: точность паса, обострения, игра в обороне.
Комментарий скрыт
Кажется или ПСЖ в этом сезоне ЛЧ как Барса годом ранее:
- атака - топ, всегда может забить в любой момент.
- оборона, курит в сторонке.
лютый ахтунг. мяч в середине и на чужой половине держат много, но как только попадают в свою штрафную - чисто деревня дураков.
Уверяю вас, у Барсы ничего не поменялось за год)
Тут еще адекватные оценки... А то у некоторых самые низкие получили Сафонов и Хакими.
Сафонов в голах ничего сделать не мог.
А Хакими так вообще заработал удаление у Монако и пробил по воротам когда Хвича добил
с фланга хакими оба гола пришли (в первом голе вообще по мячу толком не попал)
Оборона у ПСЖ в этом сезоне просто жесть, вратарей не щадят
Мы вам забьём сколько сможем, а пропустим сколько вы захотите.

Как-то так там вроде говорилось))
Смотрю я на качество игр ПСЖ и других топ клубов и понимаю насколько все таки пагубным оказался клубный чм. Без него была бы нормальная подготовка и более качественная игра клубов. Боюсь на зрелищность ЧМ это тоже может повлиять не слабо.
Рекомендуем