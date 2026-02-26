Сафонов, Хакими, Мендеш, Дуэ и Барколя получили 5 из 10 от L’Equipe за матч с «Монако». У Невеша лучшая оценка в «ПСЖ» – 6
Матвей Сафонов заработал оценку 5 из 10 за матч с «Монако».
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 5 из 10 от L’Equipe за выступление в матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:2).
Издание поставило следующие оценки футболистам парижан:
Матвей Сафонов – 5;
Ашраф Хакими – 5;
Маркиньос – 4;
Вильян Пачо – 3;
Нуну Мендеш – 5;
Уоррен Заир-Эмери – 4;
Витинья – 4;
Жоау Невеш – 6;
Хвича Кварацхелия – 4;
Дезире Дуэ – 5;
Брэдли Барколя – 5.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
- атака - топ, всегда может забить в любой момент.
- оборона, курит в сторонке.
Сафонов в голах ничего сделать не мог.
А Хакими так вообще заработал удаление у Монако и пробил по воротам когда Хвича добил
Как-то так там вроде говорилось))