Поконьоли об удалении Кулибали: «Незаслуженная красная. Тогда стоило показать карточку и Эрнандесу, но ему как бы сказали «успокойся». Двойные стандарты»

Себастьян Поконьоли не согласился с удалением Мамаду Кулибали.

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли порассуждал на тему удаления Мамаду Кулибали в ответном матче Лиги чемпионов против «ПСЖ » (2:2, общий счет – 4:5).

Арбитр Иштван Ковач показал хавбеку две желтые карточки в течение трех минут.

«На мой взгляд, красная карточка была незаслуженной. Немного суровое решение, особенно учитывая, что две карточки были показаны в течение пяти минут.

Он молодой футболист. Нет проблем в том, что арбитр дал желтую. Но тогда спустя десять минут имело смысл дать желтую Люке Эрнандесу , который перед лицом четвертого арбитра ударил Вандерсону по ноге.

В этот момент возникает психологический аспект, и Эрнандесу как бы говорят «успокойся», хотя он чемпион мира. И поэтому нельзя так поступать с молодым футболистом. Так что это двойные стандарты.

К сожалению, в этом сезоне с «Монако » это происходит слишком часто», – сказал Себастьян Поконьоли.