Гатти про 3:2 с «Галатасараем»: «Удаление Келли – абсурд, защитников слишком наказывают. «Ювентус» упустил возможность пройти дальше в первом матче»
Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти высказался после победы над «Галатасараем» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
По сумме двух матчей (7:5) дальше прошел турецкий клуб.
«Абсурдный матч. Мы упустили возможность пройти в следующий раунд еще в первом матче (2:5).
Удаление Ллойда Келли кажется мне абсурдным. Нас, защитников, слишком сильно наказывают. Однако мы на это здорово отреагировали, болельщики нас поддержали, но в дополнительное время мы были уставшими.
Мы отыгрались, играя вдесятером, но в первом матче упустили возможность пройти дальше.
Есть разочарование, потому что в итоге результат имеет значение, а мы не прошли дальше. Но мы показали потрясающую игру», – сказал Федерико Гатти в эфире Prime Video.
Дело в полном ненаказании за фол в штрафной на Коопмайнерсе, удар в Гатти, постоянные симуляции и затяжки времени.
Нельзя судить одну команду строго, а другой - раз за разом прощать даже крупные нарушения.
А Спалетти надо придумать, как на ходу латать дыры. Когда-то в Роме позволил МЮ забить 7, теперь позволил сараю забить 4 за тайм в Турции. Даже с учетом удаления многовато пропустили.