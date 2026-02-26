Гатти про 3:2 с «Галатасараем»: «Удаление Келли – абсурд, защитников слишком наказывают. «Ювентус» упустил возможность пройти дальше в первом матче»

Федерико Гатти назвал абсурдным удаление Ллойда Келли.

Защитник «Ювентуса » Федерико Гатти высказался после победы над «Галатасараем» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов .

По сумме двух матчей (7:5) дальше прошел турецкий клуб.

«Абсурдный матч. Мы упустили возможность пройти в следующий раунд еще в первом матче (2:5).

Удаление Ллойда Келли кажется мне абсурдным. Нас, защитников, слишком сильно наказывают. Однако мы на это здорово отреагировали, болельщики нас поддержали, но в дополнительное время мы были уставшими.

Мы отыгрались, играя вдесятером, но в первом матче упустили возможность пройти дальше.

Есть разочарование, потому что в итоге результат имеет значение, а мы не прошли дальше. Но мы показали потрясающую игру», – сказал Федерико Гатти в эфире Prime Video.

