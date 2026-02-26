  • Спортс
  • Гатти про 3:2 с «Галатасараем»: «Удаление Келли – абсурд, защитников слишком наказывают. «Ювентус» упустил возможность пройти дальше в первом матче»
10

Гатти про 3:2 с «Галатасараем»: «Удаление Келли – абсурд, защитников слишком наказывают. «Ювентус» упустил возможность пройти дальше в первом матче»

Федерико Гатти назвал абсурдным удаление Ллойда Келли.

Защитник «Ювентуса» Федерико Гатти высказался после победы над «Галатасараем» (3:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

По сумме двух матчей (7:5) дальше прошел турецкий клуб.

«Абсурдный матч. Мы упустили возможность пройти в следующий раунд еще в первом матче (2:5).

Удаление Ллойда Келли кажется мне абсурдным. Нас, защитников, слишком сильно наказывают. Однако мы на это здорово отреагировали, болельщики нас поддержали, но в дополнительное время мы были уставшими.

Мы отыгрались, играя вдесятером, но в первом матче упустили возможность пройти дальше.

Есть разочарование, потому что в итоге результат имеет значение, а мы не прошли дальше. Но мы показали потрясающую игру», – сказал Федерико Гатти в эфире Prime Video.

«Юве» выполз с 2:5 – но рухнул в дополнительное время. Грандиозный камбэк в ЛЧ почти случился

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25937 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tuttomercatoweb
10 комментариев
Дело не в наказании Келли и Кабаля.
Дело в полном ненаказании за фол в штрафной на Коопмайнерсе, удар в Гатти, постоянные симуляции и затяжки времени.

Нельзя судить одну команду строго, а другой - раз за разом прощать даже крупные нарушения.
Ответ dmitryGoose
Дело не в наказании Келли и Кабаля. Дело в полном ненаказании за фол в штрафной на Коопмайнерсе, удар в Гатти, постоянные симуляции и затяжки времени. Нельзя судить одну команду строго, а другой - раз за разом прощать даже крупные нарушения.
Комментарий скрыт
Ответ dmitryGoose
Дело не в наказании Келли и Кабаля. Дело в полном ненаказании за фол в штрафной на Коопмайнерсе, удар в Гатти, постоянные симуляции и затяжки времени. Нельзя судить одну команду строго, а другой - раз за разом прощать даже крупные нарушения.
Почему нельзя? Можно. Даже в этих стыковых такое происходит не только с Юве. Наше ожидание честности от арбитров - наша проблема) ВАР им никак не мешает решать ошибками и предвзятостью исходы целых чемпионатов
А Спалетти надо придумать, как на ходу латать дыры. Когда-то в Роме позволил МЮ забить 7, теперь позволил сараю забить 4 за тайм в Турции. Даже с учетом удаления многовато пропустили.
По новым правилам игрокам Ювентуса запрещено приземлиться на землю после прыжка. Они обязаны продолжать парить над землёй до согласования с арбитром
Келли заруинил оба матча
Это современные правила, наступил на кого то, до свидания.
