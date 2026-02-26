Тренер «Галатасарая» Бурук: «Было сложно даже после того, как «Ювентус» остался в меньшинстве. Могли бы сыграть намного лучше, но главное – вышли в 1/8 финала ЛЧ»

Окан Бурук высказался о победе над «Ювентусом» по сумме двух матчей.

Главный тренер «Галатасарая » Окан Бурук высказался после поражения от «Ювентуса » (2:3) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов .

Турецкий клуб вышел в 1/8 финала турнира за счет победы по сумме двух игр со счетом 7:5.

«Мы встретились с действительно сильной командой, и рады, что прошли дальше, хотя нам, безусловно, в целом нужно улучшить свою игру.

У нас было значительное преимущество, которое нужно было сохранить, но не смогли сделать это наилучшим образом.

В отличие от первого матча, нам было трудно контролировать мяч, и мы не смогли повторить игру прошлой недели.

Нам было сложно даже после того, как «Ювентус» остался в меньшинстве. Их вингеры играли превосходно и заставляли нас долгое время обороняться.

В перерыве я попросил своих игроков проявить больше хладнокровия, но нам это удавалось лишь временами.

С точки зрения игры мы могли бы сыграть намного лучше, но самое главное – мы вышли в 1/8 финала», – сказал Окан Бурук .

«Юве» выполз с 2:5 – но рухнул в дополнительное время. Грандиозный камбэк в ЛЧ почти случился