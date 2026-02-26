  • Спортс
Тренер «Галатасарая» Бурук: «Было сложно даже после того, как «Ювентус» остался в меньшинстве. Могли бы сыграть намного лучше, но главное – вышли в 1/8 финала ЛЧ»

Окан Бурук высказался о победе над «Ювентусом» по сумме двух матчей.

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался после поражения от «Ювентуса» (2:3) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Турецкий клуб вышел в 1/8 финала турнира за счет победы по сумме двух игр со счетом 7:5.

«Мы встретились с действительно сильной командой, и рады, что прошли дальше, хотя нам, безусловно, в целом нужно улучшить свою игру.

У нас было значительное преимущество, которое нужно было сохранить, но не смогли сделать это наилучшим образом.

В отличие от первого матча, нам было трудно контролировать мяч, и мы не смогли повторить игру прошлой недели.

Нам было сложно даже после того, как «Ювентус» остался в меньшинстве. Их вингеры играли превосходно и заставляли нас долгое время обороняться.

В перерыве я попросил своих игроков проявить больше хладнокровия, но нам это удавалось лишь временами.

С точки зрения игры мы могли бы сыграть намного лучше, но самое главное – мы вышли в 1/8 финала», – сказал Окан Бурук.

«Юве» выполз с 2:5 – но рухнул в дополнительное время. Грандиозный камбэк в ЛЧ почти случился

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
Надеюсь эта мерзкая команда симулянтов вылетит. Это не футбол.
Ответ dmitryGoose
Надеюсь эта мерзкая команда симулянтов вылетит. Это не футбол.
Когда Маур говорил, что сарай тащат, вы где были? Небось угорали, ну так смейтесь ещё
Ответ Direct free kick
Когда Маур говорил, что сарай тащат, вы где были? Небось угорали, ну так смейтесь ещё
так удаление чистое, чего ты так возбудился)))))?
Этот состав Галатасарая смело становится на пьедестал мерзкости с интером) очень похожи посему-то)))
Рекомендуем