Серлот, Осимхен, Тчуамени и Хеуге – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Александр Серлоти и Виктор Осимхен – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ.

Определены номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов . Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен забил гол в матче с «Ювентусом» (2:3). Вингер «Буде-Глимт» Йенс Хеуге забил и сделал передачу в игре против «Интера» (2:1). Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отличился забитым мячом в матче с «Бенфикой» (2:1). Форвард «Атлетико» Александр Серлот оформил хет-трик в игре против «Брюгге» (4:1).