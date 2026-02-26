Серлот, Осимхен, Тчуамени и Хеуге – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
Александр Серлоти и Виктор Осимхен – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ.
Определены номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.
Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен забил гол в матче с «Ювентусом» (2:3).
Вингер «Буде-Глимт» Йенс Хеуге забил и сделал передачу в игре против «Интера» (2:1).
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени отличился забитым мячом в матче с «Бенфикой» (2:1).
Форвард «Атлетико» Александр Серлот оформил хет-трик в игре против «Брюгге» (4:1).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
Рекомендуем