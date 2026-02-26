В 1/8 финала ЛЧ сыграют 6 клубов из Англии, 3 из Испании, 2 из Германии, по 1 из Италии, Франции, Норвегии, Португалии и Турции
6 клубов из АПЛ вышли в 1/8 финала ЛЧ.
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.
На этой стадии наибольшее число представителей будет у Англии: «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Ливерпуль». От Испании – три команды («Реал», «Барселона», «Атлетико»), от Германии – две («Бавария» и «Байер»).
Италию представит «Аталанта», Францию – «ПСЖ», Турцию – «Галатасарай», Норвегию – «Буде-Глимт», Португалию – «Спортинг».
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
65 комментариев
В прошлом году 3 из 4 было в топ 8
Сити попал на реал в стыках и со всеми своими проблемами мог пройти дальше
Лучшая - это для каждого своя лига!
То чувство, когда всю жизнь играл на легендарном уровне и всем влетал, но в конечном итоге всё надоело и решил понизить до любителя