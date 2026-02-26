В 1/8 финала ЛЧ сыграют 6 клубов из Англии, 3 из Испании, 2 из Германии, по 1 из Италии, Франции, Норвегии, Португалии и Турции

6 клубов из АПЛ вышли в 1/8 финала ЛЧ.

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии наибольшее число представителей будет у Англии: «Челси », «Арсенал », «Тоттенхэм», «Манчестер Сити », «Ньюкасл» и «Ливерпуль ». От Испании – три команды («Реал», «Барселона», «Атлетико»), от Германии – две («Бавария» и «Байер»).

Италию представит «Аталанта», Францию – «ПСЖ», Турцию – «Галатасарай», Норвегию – «Буде-Глимт», Португалию – «Спортинг».