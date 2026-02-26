  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В 1/8 финала ЛЧ сыграют 6 клубов из Англии, 3 из Испании, 2 из Германии, по 1 из Италии, Франции, Норвегии, Португалии и Турции
65

В 1/8 финала ЛЧ сыграют 6 клубов из Англии, 3 из Испании, 2 из Германии, по 1 из Италии, Франции, Норвегии, Португалии и Турции

6 клубов из АПЛ вышли в 1/8 финала ЛЧ.

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

На этой стадии наибольшее число представителей будет у Англии: «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ньюкасл» и «Ливерпуль». От Испании – три команды («Реал», «Барселона», «Атлетико»), от Германии – две («Бавария» и «Байер»). 

Италию представит «Аталанта», Францию – «ПСЖ», Турцию – «Галатасарай», Норвегию – «Буде-Глимт», Португалию – «Спортинг».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25904 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoБуде-Глимт
logoРеал Мадрид
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Норвегия
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Португалия
logoБавария
logoТоттенхэм
logoСпортинг
logoЧелси
logoЛа Лига
logoМанчестер Сити
logoБайер
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoЛиверпуль
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Турция
logoАрсенал
logoАталанта
logoНьюкасл
logoБарселона
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Чётко отражает силу чемпионатов на сегодня
Ответ Ккк_1116498071
Чётко отражает силу чемпионатов на сегодня
Плюс скромная Астон Вилла Эмери играла аж в 1/4 ЛЧ в прошлом сезоне
Ответ Ккк_1116498071
Чётко отражает силу чемпионатов на сегодня
посмотрим сколько до финала дойдет от Англии))
Свидетели упадка АПЛ ещё остались?
Ответ pit4er
Свидетели упадка АПЛ ещё остались?
А ты где был в прошлом и позапрошлом году, когда отбирались лишь 2 и 3 клуба из АПЛ, умник?
Ответ Савва Буткевич
А ты где был в прошлом и позапрошлом году, когда отбирались лишь 2 и 3 клуба из АПЛ, умник?
Всм лишь
В прошлом году 3 из 4 было в топ 8
Сити попал на реал в стыках и со всеми своими проблемами мог пройти дальше
Это новый рекорд если что. Предыдущим рекордом в 1/8 было 5 участников из одной страны в сезоне 2017/2018. Тоже из АПЛ, кстати.
Ответ Козявки Терри
Это новый рекорд если что. Предыдущим рекордом в 1/8 было 5 участников из одной страны в сезоне 2017/2018. Тоже из АПЛ, кстати.
Если из одной страны по 10 клубов начать допускать, то и этот рекорд падет.)
Ответ Александр Суряев
Если из одной страны по 10 клубов начать допускать, то и этот рекорд падет.)
Все топ чемпионаты в равных условиях, но рекорды бьёт почему-то одна апл)
АПЛ лучшая лига в мире🤌
Ответ Predator7
АПЛ лучшая лига в мире🤌
Не лучшая, а сильная.
Лучшая - это для каждого своя лига!
Не показывайте это фанатикам испанских грандов. АПЛ возвышается над всеми
Ответ S. A.
Не показывайте это фанатикам испанских грандов. АПЛ возвышается над всеми
И только арсеналу ЛЧ не светит😆
Ответ Fantasma 1362
И только арсеналу ЛЧ не светит😆
Хоть кому-то испанские гранды вообще не в форме... Хотя судьи в форме, забыл, а если что - всегда можно обвинить в расизм, дисквальнуть игрока, а то и команду кусачую
хотелось бы меньше матчей двух команд из одной страны, в чемпионатах этих противостояний хватает
Ответ Maddiez Channel
хотелось бы меньше матчей двух команд из одной страны, в чемпионатах этих противостояний хватает
Могут только Ньюкасл с Челси и Байер с Баварией
Ответ Tun
Могут только Ньюкасл с Челси и Байер с Баварией
Есть шанс на открытый кубок Англии в 1/4
Да, что т загнули с максимальным количеством от одной страны. 😁Дальше что, половину АПЛ перетащат? 😁
Ответ Красная стрела
Да, что т загнули с максимальным количеством от одной страны. 😁Дальше что, половину АПЛ перетащат? 😁
Это Лига Европы, регулярка, но только не Лига Чемпионов
Будет потеха, если всем 6 англичанам достанутся клубы из других стран, а условная Бавария опять на Байер выйдет. Хотя б до 1/8 включительно как раньше разграничивали бы клубы по странам)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Будет потеха, если всем 6 англичанам достанутся клубы из других стран, а условная Бавария опять на Байер выйдет. Хотя б до 1/8 включительно как раньше разграничивали бы клубы по странам)
Одно можно сказать точно: Сити снова сыграет с Реалом)
Ответ Андрей. С
Одно можно сказать точно: Сити снова сыграет с Реалом)
Тогда ещё одна пара будет Будё-Глимт - Спортинг, вот уж где зрительстким вниманием обделяться) ну может только если ради Хайкина)
Буде-Глимт ...
То чувство, когда всю жизнь играл на легендарном уровне и всем влетал, но в конечном итоге всё надоело и решил понизить до любителя
Тотальное преимущество.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» сыграет с «Ман Сити» или «Спортингом» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Барселоной» или «Челси», «Ливерпуль» – с «Атлетико» или «Галатасараем»
25 февраля, 22:39
«Арсенал» – фаворит на победу в ЛЧ по версии Opta. В топ-5 четыре клуба АПЛ, «Реал» выпал из топ-10
30 января, 12:25
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
59 минут назад
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
49 минут назад
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем