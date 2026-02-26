«Ювентус» выиграл впервые за 6 матчей, но вылетел из ЛЧ. Дальше – «Рома»

«Ювентус» прервал серию без побед, но не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Галатасарай » со счетом 3:2, но этого не хватило для того, чтобы преодолеть стыковые матчи, поскольку ранее турки выиграли 5:2.

Туринцы одержали первую победу за шесть матчей. После разгрома «Пармы» (4:1) 1 февраля у них было четыре поражения и ничья.

1 марта «Ювентус » встретится с «Ромой» в Серии А.