8

«Ювентус» выиграл впервые за 6 матчей, но вылетел из ЛЧ. Дальше – «Рома»

«Ювентус» прервал серию без побед, но не смог выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Лучано Спаллетти обыграла «Галатасарай» со счетом 3:2, но этого не хватило для того, чтобы преодолеть стыковые матчи, поскольку ранее турки выиграли 5:2.

Туринцы одержали первую победу за шесть матчей. После разгрома «Пармы» (4:1) 1 февраля у них было четыре поражения и ничья.

1 марта «Ювентус» встретится с «Ромой» в Серии А.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25935 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЮвентус
logoГалатасарай
logoсерия А Италия
logoЛучано Спаллетти
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Турция
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Великий матч сыграл Юве. Жаль что так, но надо играть два матча , сарай думаю с трусливой игрой, вылетит 100%
Ответ ciao.ragazzi.2519
Великий матч сыграл Юве. Жаль что так, но надо играть два матча , сарай думаю с трусливой игрой, вылетит 100%
Их там ждёт Ливерпуль,либо Тоттенхэм
Прогулка лёгкой точно не будет
Судейки тащат сарай даже в Лиге Чемпионов
Реализация подвела конечно сегодня,но игра Юве мне понравилась,желание было,спортивная злость, надеюсь это даст вам толчок на остаток чемпионата и вы продолжите играть в таком же духе,а наша критика вам поможет😅
Спасибо за надежду!
Теперь выжать максимум из чемпионата - оставлять, вероятно, Спалетти, чистить состав и уже перестать играть в бесконечные перестройки моделей
Новость не верная, Ювентус выиграл, но вылетел из-за судьи
Мда как я и писал перед доп временем что я не понял зачем юве тянул время после 3-0 гораздо больше шансов было дожать в основное время и забить еще а в дополнительное 10 м шансов намного меньше …
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Галатасарай» выбил «Ювентус», «Реал» победил «Бенфику», «ПСЖ» прошел «Монако», «Аталанта» разгромила «Дортмунд»
25 февраля, 22:38
«Ювентус» обыграл «Галатасарай» (3:2), забив два гола в меньшинстве, но дважды пропустил в экстра-таймах и вылетел из ЛЧ
25 февраля, 22:37
Пранделли считает, что «Юве» выйдет в 1/8 финала ЛЧ: «Поспорил бы на пиццу, отыграться с 2:5 сложно, но не невозможно. «Галатасарай» дома и на выезде – совершенно разные команды»
25 февраля, 12:33
Рекомендуем
Главные новости
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
4 минуты назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
Рекомендуем