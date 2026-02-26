  • Спортс
  • «Танец продолжается!🕺🏾✊🏿🤔». Винисиус опубликовал кадры у углового флага и баннер «Нет расизму» после победы «Реала» над «Бенфикой»
85

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор опубликовал посты про танец и борьбу с расизмом после победы над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

25-летний бразилец отличился в ответном стыком матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1). Вингер, празднуя взятие ворот, станцевал у углового флага, как и после гола в первой игре.

«Танец продолжается!!!!!!🕺🏾✊🏿🤔», – написал Винисиус.

Он опубликовал среди прочих фотографию своего танца, а также баннер «Нет расизму» фанатов «Мадрида».

Напомним, в первой игре, прошедшей в Португалии, «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме Винисиус после гола станцевал у углового флага, а затем сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца, он пропустил сегодняшний матч. 

Момент дня: Винисиус станцевал у флажка. Те самые движения

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25910 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
85 комментариев
Переводится: "я никого не уважаю, но меня уважать должны" 😁
Ответ Красная стрела
Переводится: "я никого не уважаю, но меня уважать должны" 😁
В его случае так и есть, я делаю и говорю, что хочу, а вы… а вы расисты в любом случае, так и знайте))
Ответ Красная стрела
Переводится: "я никого не уважаю, но меня уважать должны" 😁
Глядя на эти танцы с бубнами, начинаю понимать, что чувствуют так называемые "расисты" во время игры.
Перес фуру своих ботов отгрузил на спортс что ли?)
Ответ badbeat
Перес фуру своих ботов отгрузил на спортс что ли?)
Комментарий скрыт
Ответ badbeat
Перес фуру своих ботов отгрузил на спортс что ли?)
Нет это боты спорца, генерируют трафик
Ну я уже за то чтоб ему всек кто-нибудь. Ранее просто нам ним угорал.
Ответ matemate88
Ну я уже за то чтоб ему всек кто-нибудь. Ранее просто нам ним угорал.
Скидываемся на контракт для Джонса. Или Кина
Ответ Name_1117078294
Скидываемся на контракт для Джонса. Или Кина
На Горлуковича! После встречи с ним Винисиус больше о расистах никогда заикаться не будет!
А как помогают бороться с расизмом имитации половых актов?
На этот раз на флаге, с которым решил перепихнуться Винисиус, был изображён Кубок Чемпионов. Это уже оскорбление не только Бенфики...
Ответ Timur_A
А как помогают бороться с расизмом имитации половых актов? На этот раз на флаге, с которым решил перепихнуться Винисиус, был изображён Кубок Чемпионов. Это уже оскорбление не только Бенфики...
Это другое
Ответ Timur_A
А как помогают бороться с расизмом имитации половых актов? На этот раз на флаге, с которым решил перепихнуться Винисиус, был изображён Кубок Чемпионов. Это уже оскорбление не только Бенфики...
УЕФА скажет, что это же акт любви и Вини так проявил тёплые чувства к турниру #этодругое
Полностью заслужил то отношение к себе, которое имеется. Примат - он везде примат.
Сказочный…. 🤦🏻
Хаха! Вини теперь сношает флаг Реала.

Очень яркое действие, полностью коррелирует с тем, что происходит в реальности.
Ответ Noken
Хаха! Вини теперь сношает флаг Реала. Очень яркое действие, полностью коррелирует с тем, что происходит в реальности.
Провоцировал фанов реала и партнеров, и никак иначе
Педик какой-то (с)
Самый мерзкий футболист современности, с большим запасом
Ответ maryat
Самый мерзкий футболист современности, с большим запасом
Вот я задумался, а из прошлого кто вызывал подобное презрение у почти всех болельщиков мира? Ну может и были, но скорее всего он самый мерзкий футболист в истории
Ответ Павел Федин
Вот я задумался, а из прошлого кто вызывал подобное презрение у почти всех болельщиков мира? Ну может и были, но скорее всего он самый мерзкий футболист в истории
Пожалуй, ближе всех Матерацци, после истории с Зиданом, но там всё было сделано обдуманно на благо команды, они даже в раздевалке решали кто будет ЗиЗу провоцировать, винисиус же просто глупый мальчишка, который вдруг решил, что ему всё дозволено, а остальные должны терпеть его выходки и извиняться перед ним, таких как он больше не помню
Кто-нибудь поясните, что для борьбы с расизмом и сегрегацией делал Марк Лютер Кинг, а что творит это создание… Кто-то в комментах уже грамотно отметил, что этот персонаж разгоняет латентный расизм и очень медвежью услугу оказывает на пути к неразделенному обществу.
