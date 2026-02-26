«Танец продолжается!🕺🏾✊🏿🤔». Винисиус опубликовал кадры у углового флага и баннер «Нет расизму» после победы «Реала» над «Бенфикой»

Винисиус после победы «Реала» над «Бенфикой»: «Танец продолжается!🕺🏾✊🏿🤔».

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор опубликовал посты про танец и борьбу с расизмом после победы над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

25-летний бразилец отличился в ответном стыком матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1). Вингер, празднуя взятие ворот, станцевал у углового флага, как и после гола в первой игре.

«Танец продолжается!!!!!!🕺🏾✊🏿🤔», – написал Винисиус.

Он опубликовал среди прочих фотографию своего танца, а также баннер «Нет расизму» фанатов «Мадрида».

Напомним, в первой игре, прошедшей в Португалии, «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме Винисиус после гола станцевал у углового флага, а затем сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца, он пропустил сегодняшний матч.

