«Ювентус» не попадает в 1/8 ЛЧ с сезона-2021/22. В двух последних плей-офф проиграли «Галатасараю» и ПСВ

«Ювентус» не играет в 1/8 финала ЛЧ с 2022 года.

«Ювентус» не попадает в 1/8 финала Лиги чемпионов с сезона-2021/22. В том розыгрыше турнира «бьянконери» вылетели от «Вильярреала» на стадии 1/8 финала (1:1, 0:3).

В этот раз туринцы уступили «Галатасараю» по сумме двух стыковых встреч со счетом 5:7 (2:5, 3:2).

В прошлом сезоне «Ювентус » проиграл ПСВ в противостоянии за право сыграть в 1/8 финала (2:1, 1:3).