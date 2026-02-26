«Ювентус» не попадает в 1/8 ЛЧ с сезона-2021/22. В двух последних плей-офф проиграли «Галатасараю» и ПСВ
«Ювентус» не играет в 1/8 финала ЛЧ с 2022 года.
«Ювентус» не попадает в 1/8 финала Лиги чемпионов с сезона-2021/22. В том розыгрыше турнира «бьянконери» вылетели от «Вильярреала» на стадии 1/8 финала (1:1, 0:3).
В этот раз туринцы уступили «Галатасараю» по сумме двух стыковых встреч со счетом 5:7 (2:5, 3:2).
В прошлом сезоне «Ювентус» проиграл ПСВ в противостоянии за право сыграть в 1/8 финала (2:1, 1:3).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Я, конечно, не сторонник травить за промах, но не в такой момент.
Когда команда героически вдесятером делает камбек, а ты в дополнительное время бездарно бьёшь мимо пустых ворот.