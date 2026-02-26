  • Спортс
  • «Ювентус» не попадает в 1/8 ЛЧ с сезона-2021/22. В двух последних плей-офф проиграли «Галатасараю» и ПСВ
19

«Ювентус» не попадает в 1/8 финала Лиги чемпионов с сезона-2021/22. В том розыгрыше турнира «бьянконери» вылетели от «Вильярреала» на стадии 1/8 финала (1:1, 0:3).

В этот раз туринцы уступили «Галатасараю» по сумме двух стыковых встреч со счетом 5:7 (2:5, 3:2).

В прошлом сезоне «Ювентус» проиграл ПСВ в противостоянии за право сыграть в 1/8 финала (2:1, 1:3).

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25935 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
19 комментариев
Спасибо бездарю Жегрове.🙃
Я, конечно, не сторонник травить за промах, но не в такой момент.
Когда команда героически вдесятером делает камбек, а ты в дополнительное время бездарно бьёшь мимо пустых ворот.
Полигры турки валялись на газоне, куча 50/50 все в пользу турков, нон-стоп затяжка времени при любой возможности, Торрейра чуть не разорвал ахилл Тюраму ДАЖЕ ЖЕЛТОЙ НЕТ, спасибо пенальти увидел, куча грязных фолов сзади и нет жк, зато удаляет Келли, которого воздухе сам игрок сарая придержал и тем самым сбил ему приземление, но 2 жк отменить нельзя, так он еще просмотр вар устроил, чтоб дать прямую красную, чтоб, вероятно, ее отменить могли, я даже не знаю, в чем был прикол смены 2жк на прямую красную. Посмотрите повтор удаления кабала, этот же чел сначала по лицу дал Кабалу, только потом тот сфолил и получил 2 жк, сегодня повторилось, только он просто придержал Келли и тем самым сдвинул того с траектории его прыжка. Так еще и 1 жк келли была даже не какую-то агрессию, он просто окрикнул судью мол что за фол ты дал) Цирк
Ответ Dzhansug Bukiya
Да судья топил за турков , прям очевидно! Фол на Коопе и удар в лицо Гатти должны были смотреть! Что торейра что барыш нафолились вдоволь и ни одной желтой! Торрейра так вообще в моменте с пенальти летит в ноги сзади , как это не желтая - не понятно!
Ответ Dzhansug Bukiya
Аньелли кинул своего кума Чеферина, эта месть будет вечной..
Такой проход был бы слишком красив чтобы быть правдой. Такой сценарий и не приснился бы даже. Очень грустно! У игроков опустошение какое то, а Галатасарай забив 1й гол даже его не праздновали как и 2й. Этим всё сказано!
Сил в конце не хватило. Жаль. По настоящему красиво было вытянуть такой гандикап в счёте в меньшинстве
С ПСВ будто бы было понятнее, второй матч были просто никакущие. А здесь, при всех обстоятельствах, нельзя пропускать 5 мячей, просто нельзя
справедливость не существует... я в нее больше не верю
Ответ Kubinec_
справедливость не существует... я в нее больше не верю
никогда не было
Последняя игра в 1/4 с Аяксом в 19 году
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Последняя игра в 1/4 с Аяксом в 19 году
МЮ после Роналду тоже в ЛЧ перестал попадать, что только подтверждает мой коммент
Ответ Noken
МЮ после Роналду тоже в ЛЧ перестал попадать, что только подтверждает мой коммент
Не он виноват
Ни не попадёт, а не попал
может весь "не фартит" доиграет этот сезон и вместе с опендами и жертвами покинет нас и тогда все наладится.
