Тчуамени о 2:1 с «Бенфикой»: «Это наш Винисиус. «Реалу» нужно лучше начинать матчи и играть в обороне. На разминке я забил много мячей, говорили, что сегодня мой день»

Тчуамени о 2:1 с «Бенфикой»: это наш Винисиус.

Полузащитник «Реала » Орельен Тчуамени высказался о победе над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче ЛЧ и выходе в 1/8 финала (3:1 – общий счет).

«Мы начали не очень хорошо, но сохранили уверенность и знали, что забьем. Сегодня мы сыграли получше, те, кто вышел на замену, молодые ребята из «Кастильи», сыграли очень хорошо. Теперь будем двигаться дальше. Нам нужно немного скорректировать игру в обороне и лучше начинать матчи, но мы победили – и это самое главное».

О своем голе

«На разминке я забил много мячей, и мы говорили, что сегодня мой день. Тренер говорит мне чаще подключаться вперед – это поможет мне забивать, и я должен продолжать в том же духе».

О голе Винисиуса

«Это наш Винисиус ».

О жеребьевке

«Нам нужно сосредоточиться на себе, посмотрим, что будет», – сказал Тчуамени в эфире Movistar.