Тчуамени о 2:1 с «Бенфикой»: «Это наш Винисиус. «Реалу» нужно лучше начинать матчи и играть в обороне. На разминке я забил много мячей, говорили, что сегодня мой день»
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался о победе над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче ЛЧ и выходе в 1/8 финала (3:1 – общий счет).
«Мы начали не очень хорошо, но сохранили уверенность и знали, что забьем. Сегодня мы сыграли получше, те, кто вышел на замену, молодые ребята из «Кастильи», сыграли очень хорошо. Теперь будем двигаться дальше. Нам нужно немного скорректировать игру в обороне и лучше начинать матчи, но мы победили – и это самое главное».
О своем голе
«На разминке я забил много мячей, и мы говорили, что сегодня мой день. Тренер говорит мне чаще подключаться вперед – это поможет мне забивать, и я должен продолжать в том же духе».
О голе Винисиуса
«Это наш Винисиус».
О жеребьевке
«Нам нужно сосредоточиться на себе, посмотрим, что будет», – сказал Тчуамени в эфире Movistar.
