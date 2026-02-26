  • Спортс
  Тчуамени о 2:1 с «Бенфикой»: «Это наш Винисиус. «Реалу» нужно лучше начинать матчи и играть в обороне. На разминке я забил много мячей, говорили, что сегодня мой день»
9

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени высказался о победе над «Бенфикой» (2:1) в ответном стыковом матче ЛЧ и выходе в 1/8 финала (3:1 – общий счет). 

«Мы начали не очень хорошо, но сохранили уверенность и знали, что забьем. Сегодня мы сыграли получше, те, кто вышел на замену, молодые ребята из «Кастильи», сыграли очень хорошо. Теперь будем двигаться дальше. Нам нужно немного скорректировать игру в обороне и лучше начинать матчи, но мы победили – и это самое главное».

О своем голе

«На разминке я забил много мячей, и мы говорили, что сегодня мой день. Тренер говорит мне чаще подключаться вперед – это поможет мне забивать, и я должен продолжать в том же духе».

О голе Винисиуса

«Это наш Винисиус».

О жеребьевке

«Нам нужно сосредоточиться на себе, посмотрим, что будет», – сказал Тчуамени в эфире Movistar. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25935 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
9 комментариев
Уверенность у Реала такая, что футболисты две травмы словили в стыках с собственными игроками на ровном месте, плюс пожарили у штрафной неоднократно. У Бенфики класса наказать просто не хватило, плюс Куртуа тащил.
Очередной хороший матч от Тчуамени.
Ответ gs1905
Очередной хороший матч от Тчуамени.
Очень хорошо играет в этом сезоне!
жаль что не осуществились идеи алонсо.
но разница видна. и краткосрочно работают методы арбелоа/анчелотти
арбелоа дает указание просто чаще подключаться вперед.
алонсо пытался вручную управлять движением футболистов постоянно поправляя
Ответ drag23
жаль что не осуществились идеи алонсо. но разница видна. и краткосрочно работают методы арбелоа/анчелотти арбелоа дает указание просто чаще подключаться вперед. алонсо пытался вручную управлять движением футболистов постоянно поправляя
Все указание Арбелоа сводится к простым вещам: отбирайте мяч и фигачьте его в сторону Винисиуса или Мбаппе. Все
Ответ Ржевский
Все указание Арбелоа сводится к простым вещам: отбирайте мяч и фигачьте его в сторону Винисиуса или Мбаппе. Все
При Алонсо только Мбаппе и забивал, или это другое...
Надо тратить столько денег на игроков, чтобы начинать игру от обороны??!! По крайней мере, могу предложить свободного тренера. Курбана Бикеича. Никто не справится лучше него.
Чуаменя тренером заделался
