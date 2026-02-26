  • Спортс
  • Арбелоа про 2:1 с «Бенфикой»: «Винисиус провел прекрасный матч, но наград лучшему игроку у него много, а Тчуамени свою заслужил. Вини должен быть лидером, «Реал» нуждается в нем»
Альваро Арбелоа подвел итоги матча «Реала» с «Бенфикой» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Ни в одном матче ЛЧ на протяжении 90 минут легко не будет, придется страдать. Соперник хорошо прессинговал, а мы не знали, как воспользоваться свободными зонами между полузащитниками. Исправив это в перерыве, мы стали играть лучше.

Гол Тчуамени был крайне важен. В последние дни мы говорили о нем, Орельен выступает на великолепном уровне. Если он сможет доходить до линии штрафной, то будет много забивать.

Винисиус провел прекрасный матч, забил и создавал угрозу при любой возможности. Уверен, дома у него и так много [наград игроку матча], а Орельен заслуживал получить свою.

Мы нуждаемся в Винисиусе, когда на поле Мбаппе, и еще больше – когда Килиана нет. Он должен быть нашим лидером, тем, вокруг кого строится игра. Давайте надеяться, что он продолжит выступать на таком уровне.

С кем бы мы дальше ни встретились, это будет серьезный соперник. У нас нет предпочтений», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

«Я видел римминг Арбелоа!»
Ответ Noken
«Я видел римминг Арбелоа!»
Хорошая)
Арбелоа после ухода в отставку точно займет пост президента фан-клуба Винисиуса
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Арбелоа после ухода в отставку точно займет пост президента фан-клуба Винисиуса
На самом деле, то окружение Винисиуса про, которое постоянно писали — это был Арбелоа
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Арбелоа после ухода в отставку точно займет пост президента фан-клуба Винисиуса
Портфолио для этой вакансии набивает с первого дня на тренерском посту
Читаешь вот такое, затем лицо кривится, как если бы вдыхал запах кала!
Ответ phantom_payne
Читаешь вот такое, затем лицо кривится, как если бы вдыхал запах кала!
так ты не вдыхай - вот и решение :)
А как же Вальверде? Для меня лучший Федерико, 2 голевые передачи
Ответ Jack Frost
А как же Вальверде? Для меня лучший Федерико, 2 голевые передачи
Причем обе - это передачи конкретно на гол, в обоих ситуациях бьющие запарывать такие «тренировочные» ситуации (много времени, мяч на ноге, ворота перед тобой) не имели права.
Ответ Jack Frost
А как же Вальверде? Для меня лучший Федерико, 2 голевые передачи
Ничего, что он вообще не должен был играть после своего хука слева, да и в Мадриде рубил направо и налево без намека на желтую?
Ещё глубже. Этим уважение Арбелоа не поднимает. Хотя тут наверное выслуживается перед Пересом
У Вини, наверное, от языка арбелоа уже раздражение между булок
А это считается расизмом, когда белый человек делает римминг темнокожему ?
Как же хорошо, что Хаби Алонсо покинул этот цирк
Ответ Вероничка Павлова_1117074612
Как же хорошо, что Хаби Алонсо покинул этот цирк
а ты когда?
Винисиус сам бы ему эту награду отдал за этот матч. Француз был лучшим и пахал как зверь
Господи уже противно слушать этого КуниАрбелоа
