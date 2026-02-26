Арбелоа про 2:1 с «Бенфикой»: «Винисиус провел прекрасный матч, но наград лучшему игроку у него много, а Тчуамени свою заслужил. Вини должен быть лидером, «Реал» нуждается в нем»

Арбелоа про победу над «Бенфикой»: Винисиус прекрасно сыграл, он лидер.

Альваро Арбелоа подвел итоги матча «Реала» с «Бенфикой» (2:1) в Лиге чемпионов.

«Ни в одном матче ЛЧ на протяжении 90 минут легко не будет, придется страдать. Соперник хорошо прессинговал, а мы не знали, как воспользоваться свободными зонами между полузащитниками. Исправив это в перерыве, мы стали играть лучше.

Гол Тчуамени был крайне важен. В последние дни мы говорили о нем, Орельен выступает на великолепном уровне. Если он сможет доходить до линии штрафной, то будет много забивать.

Винисиус провел прекрасный матч, забил и создавал угрозу при любой возможности. Уверен, дома у него и так много [наград игроку матча], а Орельен заслуживал получить свою.

Мы нуждаемся в Винисиусе , когда на поле Мбаппе, и еще больше – когда Килиана нет. Он должен быть нашим лидером, тем, вокруг кого строится игра. Давайте надеяться, что он продолжит выступать на таком уровне.

С кем бы мы дальше ни встретились, это будет серьезный соперник. У нас нет предпочтений», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.