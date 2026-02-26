«Реал» сыграет с «Ман Сити» или «Спортингом» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Барселоной» или «Челси», «Ливерпуль» – с «Атлетико» или «Галатасараем»
«Реал» может сыграть с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Барсой» или «Челси».
Стало известно, кто с кем может сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Стыковой раунд турнира преодолели «Реал», «ПСЖ», «Аталанта», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Байер», «Ньюкасл» и «Атлетико». Они присоединятся к командам, которые вошли в топ-8 по итогам общего этапа.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 27 февраля в Ньоне. Во время нее у каждой команды будет выбор из двух соперников. Команды были объединены по итогам общего этапа.
«ПСЖ» или «Ньюкасл» – «Барселона» или «Челси»
«Галатасарай» или «Атлетико» – «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»
«Реал» или «Буде-Глимт» – «Спортинг» или «Манчестер Сити»
«Аталанта» или «Байер» – «Арсенал» или «Бавария»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт УЕФА
