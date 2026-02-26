  • Спортс
  «Реал» сыграет с «Ман Сити» или «Спортингом» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Барселоной» или «Челси», «Ливерпуль» – с «Атлетико» или «Галатасараем»
«Реал» сыграет с «Ман Сити» или «Спортингом» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Барселоной» или «Челси», «Ливерпуль» – с «Атлетико» или «Галатасараем»

«Реал» может сыграть с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, «ПСЖ» – с «Барсой» или «Челси».

Стало известно, кто с кем может сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стыковой раунд турнира преодолели «Реал», «ПСЖ», «Аталанта», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Байер», «Ньюкасл» и «Атлетико». Они присоединятся к командам, которые вошли в топ-8 по итогам общего этапа. 

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 27 февраля в Ньоне. Во время нее у каждой команды будет выбор из двух соперников. Команды были объединены по итогам общего этапа.

«ПСЖ» или «Ньюкасл» – «Барселона» или «Челси»

«Галатасарай» или «Атлетико» – «Ливерпуль» или «Тоттенхэм»

«Реал» или «Буде-Глимт» – «Спортинг» или «Манчестер Сити»

«Аталанта» или «Байер» – «Арсенал» или «Бавария»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25906 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Финал Спортинг - Буде-Глимт стал бы украшнием сезона
Болеем за команды не из топ-5!
и этот финал смотрели бы 10% от того, что могло бы быть если в финале сыграет Ливерпуль - Реал или Бавария -Сити например. Кому охота смотреть матч уровня Лиги конференций?
как раз в таком финале по идее должно быть интересней и веселей
Честно говоря, противостояние Реал - Сити уже поднадоело
Держи в курсе
Вообще ни разу, отличные матчи всегда
Барселона не сыграет с ПСЖ, все всё понимают, камон ))
Один известный держатель рычагов ляжет в постель Чеферина))
И покажет возможно лучшее управление рычагом в жизни
Даже если в обоих шарах "спрятать" (написать) Спортинг, все равно выйдет Сити. )

1000%
Вообще невероятно тупая идея с таким форматом жеребьевок до финала. Почему легкий жребий в стадии лиги должен влиять на путь к финалу? Раньше начиная с 1/4 начинался «слепой» жребий, нужно было и сейчас такое устроить. Плюс, что за глупость с двумя возможными соперниками? Раз такой вот новый формат, зачем не делят по парам сразу же после стадии лиги? Чтобы можно было фиксить «неудачные» пары? ))
Не важно как, главное чтобы реал вылетел со своим пляжником.
Лучше Спортинг

Как Реал в таком состоянии будет играть с Сити, не ясно
Куртуа сейчас после матча с Бенфикой: «Жребий? Вы же знаете, что будет «Сити».
Да и Сити тоже не монолит. Особенно во 2-х таймах)
С такой игрой Реал вылетит от Сити как пробка из шампанского. Сегодня Бенфика столько моментов создала...
Я бы согласился. Но у них Куртуа. Даже Бенфика за два матча сколько голов не досчиталась. Без Куртуа уже вылетели бы.
Сити отлетит ещё в первом матче, где бы он не проходил
В чем смысл этой бесполезной жеребьевки, если команды из топ-8 должны получать более слабого соперника (по месту в таблице) 🤔 ?
Чтобы «исправлять» нек-ые пары )
жду
«Буде-Глимт» – «Спортинг»
в финале?
Рекомендуем