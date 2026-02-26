Моуринью не выигрывает ЛЧ с 2010 года

Жозе Моуринью больше 15 лет не выигрывает Лигу чемпионов.

«Бенфика » под его руководством дважды уступила «Реалу » в стыковых матчах (0:1, 1:2) и покинула текущий розыгрыш.

Португалец входит в группу из 21 специалистов, побеждавших в ЛЧ и Кубке европейских чемпионов больше одного раза. Он выигрывал с «Порту» в 2004-м и с «Интером » в 2010-м.