27

Моуринью не выигрывает ЛЧ с 2010 года

Жозе Моуринью больше 15 лет не выигрывает Лигу чемпионов.

«Бенфика» под его руководством дважды уступила «Реалу» в стыковых матчах (0:1, 1:2) и покинула текущий розыгрыш.

Португалец входит в группу из 21 специалистов, побеждавших в ЛЧ и Кубке европейских чемпионов больше одного раза. Он выигрывал с «Порту» в 2004-м и с «Интером» в 2010-м.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25910 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЖозе Моуринью
logoИнтер
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
logoсерия А Италия
logoПорту
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
И приз за самую бредовую новость получает...
Валерий Карпин не выигрывал Лигу Чемпионов с 1969 года

Примерно такой же информационной ценности новость
Ответ Болельщик Биатлона
Валерий Карпин не выигрывал Лигу Чемпионов с 1969 года Примерно такой же информационной ценности новость
Сергей Семак не выигрывал ЛЧ с 1976 года
Спортс в этой новости превзошел сам себя)
На Спортсе не публикуют бредовые новости уже 22 минуты
Моуринью не тренирует Челси с 2015 года
Но у Жозе с 2010 года четыре финала еврокубков с тремя разными командами. Три из этих финалов он выиграл

Есть ли еще тренер с такой статистикой в Европе
Стричься будет?
Луческу не выигрывает ЛЧ с 1945 года
Ждал эту новость с 1993-го.
Семак не выигрывает Лигу чемпионов с рождения
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Моуринью не выиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ с 2014 года и не участвует в 1/8 финала с 2020-го
25 февраля, 22:12
Моуринью из автобуса «Бенфики» по iPad смотрит матч с «Реалом» в ЛЧ. Тренер дисквалифицирован
25 февраля, 21:05
Моуринью будет смотреть матч ЛЧ с «Реалом» из пресс-зоны «Бернабеу». Сотрудники «Мадрида» предоставили место удаленному тренеру «Бенфики»
25 февраля, 18:29
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
53 минуты назад
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем