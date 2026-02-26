Моуринью не выигрывает ЛЧ с 2010 года
Жозе Моуринью больше 15 лет не выигрывает Лигу чемпионов.
«Бенфика» под его руководством дважды уступила «Реалу» в стыковых матчах (0:1, 1:2) и покинула текущий розыгрыш.
Португалец входит в группу из 21 специалистов, побеждавших в ЛЧ и Кубке европейских чемпионов больше одного раза. Он выигрывал с «Порту» в 2004-м и с «Интером» в 2010-м.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
27 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Примерно такой же информационной ценности новость
Есть ли еще тренер с такой статистикой в Европе