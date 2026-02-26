У «Реала» 5 побед и 1 поражение в 6 последних матчах – сегодня 2:1 с «Бенфикой» и выход в 1/8 финала ЛЧ

У «Реала» 5 побед в 6 последних матчах.

Сегодня команда Альваро Арбелоа победила «Бенфику» (2:1) в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч – 1:0).

В 1/8 финала «Реал» сыграет со «Спортингом» или «Манчестер Сити». Следующий матч команда проведет с «Хетафе» дома в рамках Ла Лиги .