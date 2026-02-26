  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Реала» 5 побед и 1 поражение в 6 последних матчах – сегодня 2:1 с «Бенфикой» и выход в 1/8 финала ЛЧ
4

У «Реала» 5 побед и 1 поражение в 6 последних матчах – сегодня 2:1 с «Бенфикой» и выход в 1/8 финала ЛЧ

У «Реала» 5 побед в 6 последних матчах.

«Реал» одержал 5 побед и потерпел одно поражение в 6 последних матчах. 

Сегодня команда Альваро Арбелоа победила «Бенфику» (2:1) в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч – 1:0). 

В 1/8 финала «Реал» сыграет со «Спортингом» или «Манчестер Сити». Следующий матч команда проведет с «Хетафе» дома в рамках Ла Лиги

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25910 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБенфика
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАльваро Арбелоа
logoЛа Лига
logoвысшая лига Португалия
logoРеал Мадрид
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжелый вечер для хейтерков, ненавистный Реал победил всеми обожаемую Бенфику.
Ответ Qarasik
Тяжелый вечер для хейтерков, ненавистный Реал победил всеми обожаемую Бенфику.
Весь мир был за Бенфику! (в понедельник весь мир станет за Хетафе)
Ответ Qarasik
Тяжелый вечер для хейтерков, ненавистный Реал победил всеми обожаемую Бенфику.
Минусуют теперь всех)
Ну пусть продолжают, успокоятся может)))
Вот если бы играл вот этот маленький святой аргентос с 5 голами за карьеру, от Реала бы камня на камне не осталось!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
53 минуты назад
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем