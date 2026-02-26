  • Спортс
  Винисиус забил в пяти матчах подряд (6 голов) и повторил лучшую результативную серию в «Реале»
Винисиус забил в пяти матчах подряд (6 голов) и повторил лучшую результативную серию в «Реале»

Винисиус забил в пяти матчах подряд и повторил свою лучшую серию в «Реале».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил в пяти матчах подряд.

25-летний бразилец отличился в ответном стыком матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1). Вингер, празднуя взятие ворот, станцевал у углового флага, как и после гола в первой игре.

Винисиус ранее поразил ворота «Райо Вальекано» (2:1), «Бенфики» (1:0), «Осасуны» (1:2) и сделал дубль в игре с «Реал Сосьедад» (4:1). На этом отрезке у него шесть голов.

Он повторил свою лучшую результативную серию. В августе-сентябре 2022 года Винисиус также забивал на протяжении пяти игр подряд (5 голов). Его подробная статистика – здесь.

Момент дня: Винисиус станцевал у флажка. Те самые движения

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
8 комментариев
Вот, что делает иногда правильный подход к игроку.. психологию никто не отменял.
Ответ Baito Iosip
Вини топ
Подозрительное затишье на этой ветке) где все, которые коршуном налетают в комментариях на любую другую новость, где Вини выставляют в негативном ключе?
Ответ Юзер998
Подозрительное затишье на этой ветке) где все, которые коршуном налетают в комментариях на любую другую новость, где Вини выставляют в негативном ключе?
Завтра у них школа, рано пошли спать
Уровень игрока высок
Момент дня: Винисиус станцевал у флажка. Те самые движения
26 февраля, 04:45
26 февраля, 04:45
У Винисиуса 9 (7+2) очков в 10 матчах при Арбелоа в «Реале»
25 февраля, 22:06
25 февраля, 22:06
«Реал» победил «Бенфику» – 2:1! Винисиус и Тчуамени забили с передач Вальверде после гола Силвы
25 февраля, 22:00
25 февраля, 22:00
Винисиус станцевал у углового флага после гола «Бенфике» на «Бернабеу». Бразилец танцевал после гола и в первой игре, потом случился инцидент с Престианни
25 февраля, 21:54
25 февраля, 21:54Фото
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса после стыка с Отаменди: «Это пенальти. Но бразилец – заядлый симулянт и преувеличил падение, поэтому Винчич не стал свистеть»
25 февраля, 21:42
25 февраля, 21:42Фото
Рекомендуем