Винисиус забил в пяти матчах подряд (6 голов) и повторил лучшую результативную серию в «Реале»

Винисиус забил в пяти матчах подряд и повторил свою лучшую серию в «Реале».
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил в пяти матчах подряд.
25-летний бразилец отличился в ответном стыком матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (2:1). Вингер, празднуя взятие ворот, станцевал у углового флага, как и после гола в первой игре.
Винисиус ранее поразил ворота «Райо Вальекано» (2:1), «Бенфики» (1:0), «Осасуны» (1:2) и сделал дубль в игре с «Реал Сосьедад» (4:1). На этом отрезке у него шесть голов.
Он повторил свою лучшую результативную серию. В августе-сентябре 2022 года Винисиус также забивал на протяжении пяти игр подряд (5 голов). Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Opta
Вот, что делает иногда правильный подход к игроку.. психологию никто не отменял.
Вини топ
Вини топ
Подозрительное затишье на этой ветке) где все, которые коршуном налетают в комментариях на любую другую новость, где Вини выставляют в негативном ключе?
Подозрительное затишье на этой ветке) где все, которые коршуном налетают в комментариях на любую другую новость, где Вини выставляют в негативном ключе?
Завтра у них школа, рано пошли спать
Уровень игрока высок
