  • Моуринью не выиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ с 2014 года и не участвует в 1/8 финала с 2020-го
46

Моуринью не выиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ с 2014 года и не участвует в 1/8 финала с 2020-го

Жозе Моуринью больше 10 лет не выигрывает в плей-офф ЛЧ.

Жозе Моуринью потерпел очередную неудачу в плей-офф Лиги чемпионов.

«Бенфика» под его руководством дважды уступила «Реалу» (0:1, 1:2) в стыковых матчах и не сумела выйти в 1/8 финала. Последней командой португальского специалиста, попадавшей в число 16 лучших, был «Тоттенхэм»-2019/20.

В плей-офф Моуринью не может выиграть ни одного матча с 2014 года. В сезоне-2013/14 его «Челси» дошел до полуфинала, «Челси»-2014/15 вылетел после двух ничьих с «ПСЖ» в 1/8 финала, «Манчестер Юнайтед»-2017/18 проиграл и сыграл вничью с «Севильей» в 1/8, а «Тоттенхэм»-2019/20 дважды уступил на этом этапе «Лейпцигу».

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25917 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
46 комментариев
А когда-то, это он вывел вывел Реал в 1/4 после нескольких лет 1/8...
Ответ Caleb Marvin
А когда-то, это он вывел вывел Реал в 1/4 после нескольких лет 1/8...
6 лет, если быть точнее
Ответ Caleb Marvin
А когда-то, это он вывел вывел Реал в 1/4 после нескольких лет 1/8...
после 10 лет….. и тот Реал, что брал ЛЧ последние 15 лет - его Реал
Зато на неустойках заработал может и больше, чем почти все финалисты/победители вместе взятые) уверен, Жозе не особо жалеет, ведь ему всегда кругом враги мешали)
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Зато на неустойках заработал может и больше, чем почти все финалисты/победители вместе взятые) уверен, Жозе не особо жалеет, ведь ему всегда кругом враги мешали)
Он один из лучших тренеров 21 века, о чем ему жалеть? Он уже всё доказал, причём в 4-х различных клубах.
Ответ Samsung Russia
Он один из лучших тренеров 21 века, о чем ему жалеть? Он уже всё доказал, причём в 4-х различных клубах.
Так я и написал, что уверен, он не жалеет) на заслуженных медалях - ещё не в одном бодром клубе его увидим, если ему самому не надоест)
Зато Жозе сделал невозможное - выиграл ЛЧ не с грандом как 99% современных тренеров, а с родным португальским Порту. Такого ещё лет 30 не будет точно. И это притом что денежные мешки вроде Сити и ПСЖ не могли ЛЧ десятилетие взять.
Ответ Black Phoenix
Зато Жозе сделал невозможное - выиграл ЛЧ не с грандом как 99% современных тренеров, а с родным португальским Порту. Такого ещё лет 30 не будет точно. И это притом что денежные мешки вроде Сити и ПСЖ не могли ЛЧ десятилетие взять.
Раньери сделал невозможное - выиграл АПЛ с аутсайдером. Порту брал ЛЧ и до Моуриньо.
Ответ Экспертное мнение
Раньери сделал невозможное - выиграл АПЛ с аутсайдером. Порту брал ЛЧ и до Моуриньо.
Порту при Жозе взял два еврокубка подряд, а первую лч они выигрывали ещё при царе-горохе.
А вообще, интересно, может он возглавит кого по-ходу плей-офф. Вылет его не останавливает в этой Лч. Так что погодите со своей новостью, напишите после финала Лч. 😁
Ответ Красная стрела
А вообще, интересно, может он возглавит кого по-ходу плей-офф. Вылет его не останавливает в этой Лч. Так что погодите со своей новостью, напишите после финала Лч. 😁
Ну вот в Реал надо. Как уже было с Бенфикой и его бывшим клубом)
Ответ Лютик
Ну вот в Реал надо. Как уже было с Бенфикой и его бывшим клубом)
Поддерживаю😁чего ждать то.
с последними клубами уже и не обязан.

В этом голу Жозе напомнил о себе красивым эпизодом.

Работает в свое удовольствие. Ему вполне комфортно на своем сегодняшнем месте.
а ув. Лукомский сказал его надо в Реал возвращать
Ответ Английский_пациент
а ув. Лукомский сказал его надо в Реал возвращать
Напомню, что Моуринью возглавил Бенфику после того, как она выбила его Фенер ;)
Ответ Aggrrist
Напомню, что Моуринью возглавил Бенфику после того, как она выбила его Фенер ;)
Арбелоа(или Арбелое) следовало бы напрячь булки!
Абсолютно глупейшее отстранение аргентинца от матча.
Зато очень удобное для Жозе. Завтра он скажет: будь Престианни на поле, мы бы 5:2 выиграли.
Ответ Шем
Абсолютно глупейшее отстранение аргентинца от матча. Зато очень удобное для Жозе. Завтра он скажет: будь Престианни на поле, мы бы 5:2 выиграли.
Ну ведь несколько недель назад выиграли же 4-2 :)
Ответ Aggrrist
Ну ведь несколько недель назад выиграли же 4-2 :)
Ну раз в году и палка стреляет, это случайность, а не закономерность
а ему это и не надо, и не выгодно.чем раньше увольнение тем быстрее неустойка.
Вчера все все видели, будь у игроков Бенфики больше мастерства, они бы вчера прошли Реал, моменты были, полумоментов где надо было бы показать уровень, тоже множество. Будь на месте Бенфики команда уровня Атлетико то вчерашний Реал был бы легко бит
