Моуринью не выиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ с 2014 года и не участвует в 1/8 финала с 2020-го
Жозе Моуринью больше 10 лет не выигрывает в плей-офф ЛЧ.
Жозе Моуринью потерпел очередную неудачу в плей-офф Лиги чемпионов.
«Бенфика» под его руководством дважды уступила «Реалу» (0:1, 1:2) в стыковых матчах и не сумела выйти в 1/8 финала. Последней командой португальского специалиста, попадавшей в число 16 лучших, был «Тоттенхэм»-2019/20.
В плей-офф Моуринью не может выиграть ни одного матча с 2014 года. В сезоне-2013/14 его «Челси» дошел до полуфинала, «Челси»-2014/15 вылетел после двух ничьих с «ПСЖ» в 1/8 финала, «Манчестер Юнайтед»-2017/18 проиграл и сыграл вничью с «Севильей» в 1/8, а «Тоттенхэм»-2019/20 дважды уступил на этом этапе «Лейпцигу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
В этом голу Жозе напомнил о себе красивым эпизодом.
Работает в свое удовольствие. Ему вполне комфортно на своем сегодняшнем месте.
Зато очень удобное для Жозе. Завтра он скажет: будь Престианни на поле, мы бы 5:2 выиграли.