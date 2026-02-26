Моуринью не выиграл ни одного матча плей-офф ЛЧ с 2014 года и не участвует в 1/8 финала с 2020-го

Жозе Моуринью больше 10 лет не выигрывает в плей-офф ЛЧ.

Жозе Моуринью потерпел очередную неудачу в плей-офф Лиги чемпионов.

«Бенфика » под его руководством дважды уступила «Реалу » (0:1, 1:2) в стыковых матчах и не сумела выйти в 1/8 финала. Последней командой португальского специалиста, попадавшей в число 16 лучших, был «Тоттенхэм»-2019/20.

В плей-офф Моуринью не может выиграть ни одного матча с 2014 года. В сезоне-2013/14 его «Челси» дошел до полуфинала, «Челси »-2014/15 вылетел после двух ничьих с «ПСЖ» в 1/8 финала, «Манчестер Юнайтед»-2017/18 проиграл и сыграл вничью с «Севильей» в 1/8, а «Тоттенхэм»-2019/20 дважды уступил на этом этапе «Лейпцигу».