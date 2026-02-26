  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ковач о вылете из ЛЧ от «Аталанты»: «Они сыграли так же, как «Боруссия» в первом матче. Мы допустили слишком много ошибок, за которые приходится платить»
7

Ковач о вылете из ЛЧ от «Аталанты»: «Они сыграли так же, как «Боруссия» в первом матче. Мы допустили слишком много ошибок, за которые приходится платить»

Ковач о вылете из ЛЧ от «Аталанты»: «Боруссия» допустила слишком много ошибок.

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач высказался о вылете команды от «Аталанты» в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч завершился победой немецкой команды со счетом 2:0, в ответной встрече итальянцы победили – 4:1. 

«Прежде всего, хочу поздравить «Аталанту». Они сыграли так же, как мы в первом матче, и, к сожалению, кроме забитого гола мы не смогли показать свой футбол.

Это была очень сложная игра, в которой мы допустили слишком много ошибок, а в Лиге чемпионов за такие ошибки приходится платить», – сказал Ковач. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25916 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
logoБоруссия Дортмунд
logoЛига чемпионов УЕФА
logoсерия А Италия
logoАталанта
logoбундеслига Германия
logoНико Ковач
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ковач: «Нельзя ехать по автобану со скоростью 200 км/ч, когда способен лишь на 100»
Ответ Неби Бабаханов
Ковач: «Нельзя ехать по автобану со скоростью 200 км/ч, когда способен лишь на 100»
Класс👍🏻 он ведь именно так говорил о Баварии, хорошо что люди помнят
Ответ Михо
Класс👍🏻 он ведь именно так говорил о Баварии, хорошо что люди помнят
И именно после этого был назначен Флик тренером Баварии и выиграл ЛЧ без ничьи и поражения и по ходу пьессы обыграв Барсу 8-2 с тем же составом. Эти слова долго будем вспоминать))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Палладино про 4:1 с «Боруссией»: «Этот камбэк войдет в историю футбола, в «Аталанту» никто не верил. Про итальянский футбол плохо говорят – он нуждается в защите»
25 февраля, 20:49
«Аталанта» сыграет в 1/8 финала ЛЧ впервые с 2021 года. «Боруссия» впервые с сезона-2021/22 не дошла до этой стадии
25 февраля, 20:05
Рекомендуем
Главные новости
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
сегодня, 22:48
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
сегодня, 22:03
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
сегодня, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
сегодня, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
сегодня, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
сегодня, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
сегодня, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
сегодня, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
сегодня, 21:20Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
сегодня, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
сегодня, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
сегодня, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
сегодня, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
сегодня, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
сегодня, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
сегодня, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
сегодня, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
сегодня, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
сегодня, 21:30
Рекомендуем