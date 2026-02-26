Ковач о вылете из ЛЧ от «Аталанты»: «Они сыграли так же, как «Боруссия» в первом матче. Мы допустили слишком много ошибок, за которые приходится платить»

Ковач о вылете из ЛЧ от «Аталанты»: «Боруссия» допустила слишком много ошибок.

Главный тренер дортмундской «Боруссии » Нико Ковач высказался о вылете команды от «Аталанты» в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первый матч завершился победой немецкой команды со счетом 2:0, в ответной встрече итальянцы победили – 4:1.

«Прежде всего, хочу поздравить «Аталанту». Они сыграли так же, как мы в первом матче, и, к сожалению, кроме забитого гола мы не смогли показать свой футбол.

Это была очень сложная игра, в которой мы допустили слишком много ошибок, а в Лиге чемпионов за такие ошибки приходится платить», – сказал Ковач.