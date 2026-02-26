  • Спортс
  Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса после стыка с Отаменди: «Это пенальти. Но бразилец – заядлый симулянт и преувеличил падение, поэтому Винчич не стал свистеть»
Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса после стыка с Отаменди: «Это пенальти. Но бразилец – заядлый симулянт и преувеличил падение, поэтому Винчич не стал свистеть»

Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса: это пенальти, но бразилец – симулянт.

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что «Реал» из-за репутации Винисиуса Жуниора не получил пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенификой».

На 6-й минуте защитник Николас Отаменди в подкате зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер «Мадрида» пробил по мячу и не попал в ближний верхний угол. Винисиус обратился к судье, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.

«Ричард Риос (Отаменди – Спортс’‘) стелется в подкате, чтобы заблокировать удар, не касается мяча и явно сбивает Винисиуса. Это пенальти.

Поскольку Винисиус преувеличил падение и является заядлым симулянтом, Винчич решил не свистеть», – написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25934 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Павла Фернандеса в X
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ааа, судят исходя из репутации ? И зачем вар хм
Ответ madaev
Ааа, судят исходя из репутации ? И зачем вар хм
Это чтоб болельщики барсы не плакали говоря про левые пенки. ))
Ответ Kam777
Это чтоб болельщики барсы не плакали говоря про левые пенки. ))
Комментарий скрыт
Винчич больше чем судил разговаривал с Отаменди.
Ответ Extrim
Винчич больше чем судил разговаривал с Отаменди.
Может просил Отаменди показать все татуировки, на которых мужики и объяснить, что у Отаменди было с этими мужиками❓🤔
Этот негрейровец вообще разошелся))
