Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса после стыка с Отаменди: «Это пенальти. Но бразилец – заядлый симулянт и преувеличил падение, поэтому Винчич не стал свистеть»

Экс-судья Фернандес о падении Винисиуса: это пенальти, но бразилец – симулянт.

Бывший судья Павел Фернандес заявил, что «Реал » из-за репутации Винисиуса Жуниора не получил пенальти в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Бенификой».

На 6-й минуте защитник Николас Отаменди в подкате зацепил ноги бразильца уже после того, как вингер «Мадрида» пробил по мячу и не попал в ближний верхний угол. Винисиус обратился к судье, однако Славко Винчич не зафиксировал фол, а ВАР не вмешался.

«Ричард Риос (Отаменди – Спортс’‘) стелется в подкате, чтобы заблокировать удар, не касается мяча и явно сбивает Винисиуса. Это пенальти.

Поскольку Винисиус преувеличил падение и является заядлым симулянтом, Винчич решил не свистеть», – написал Фернандес.

Изображение: кадр из трансляции Movistar

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).