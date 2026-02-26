Фанаты «ПСЖ» поддержали Хакими на фоне обвинений в изнасиловании. Они развернули баннер и скандировали кричалки в его честь во время матча с «Монако»

Фанаты «ПСЖ» поддержали Ашрафа Хакими на фоне обвинений в изнасиловании.

Напомним, в 2023 году защитнику «ПСЖ» были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Во вторник Хакими сообщил , что предстанет перед судом.

Игрок вышел в стартовом составе парижан на стыковой матч с «Монако » в Лиге чемпионов (2:1, второй тайм).

В первом тайме фанаты развернули баннер в его честь с надписью «Полная поддержка Ашрафу» и скандировали кричалки в его поддержку.