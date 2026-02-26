Фанаты «ПСЖ» поддержали Хакими на фоне обвинений в изнасиловании. Они развернули баннер и скандировали кричалки в его честь во время матча с «Монако»
Фанаты «ПСЖ» поддержали Ашрафа Хакими на фоне обвинений в изнасиловании.
Фанаты «ПСЖ» поддержали Ашрафа Хакими на фоне судебного разбирательства.
Напомним, в 2023 году защитнику «ПСЖ» были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Во вторник Хакими сообщил, что предстанет перед судом.
Игрок вышел в стартовом составе парижан на стыковой матч с «Монако» в Лиге чемпионов (2:1, второй тайм).
В первом тайме фанаты развернули баннер в его честь с надписью «Полная поддержка Ашрафу» и скандировали кричалки в его поддержку.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
