  • Фанат «Реала» показал нацистское приветствие во время матча с «Бенфикой». Его вывели со стадиона
31

Фанат «Реала» показал нацистское приветствие во время матча с «Бенфикой». Его вывели со стадиона

«Реал» за фашистский жест выгнал фаната со стадиона.

«Реал» выгнал со стадиона болельщика, показавшего фашистский жест во время ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Бенфики».

Камера зафиксировала фаната «Мадрида», который три раза продемонстрировал нацистское приветствие.

По данным журналиста El Chiringuito TV Хосе Луиса Санчеса, «Реал» выдворил нарушителя с арены.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).

Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
происшествия
болельщики
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Престианни никак не уймется
Ответ Александр Кузнецов
Престианни никак не уймется
Зачем его только брали с собой на матч
Услышал как диктор произносит Франко и сработал рефлекс?
Молодцы, что оперативно сотрудники отреагировали и вывели негодяя. Надеюсь ещё и оштрафуют за такие выходки и лишат права на несколько лет посещать матчи.
Ответ corazon blanco
Молодцы, что оперативно сотрудники отреагировали и вывели негодяя. Надеюсь ещё и оштрафуют за такие выходки и лишат права на несколько лет посещать матчи.
Как-то мягко ты...на несколько лет
Ответ corazon blanco
Молодцы, что оперативно сотрудники отреагировали и вывели негодяя. Надеюсь ещё и оштрафуют за такие выходки и лишат права на несколько лет посещать матчи.
Вот тебе и разница между Реалом и Бенфикой.
Одни покрывают своих «болельщиков» и агрессивно набрасываются на всех несогласных, другие сами молча выводят таких пассажиров со стадиона.
когда громадянин купил на пособие билет на футбол и увидел на поле Винисиуса
Ответ Dark.Babysitter
когда громадянин купил на пособие билет на футбол и увидел на поле Винисиуса
Вот еще один представитель этого движения
Болеть за сливочных не бросим, . .... ........ ........
Комментарий удален пользователем
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
А что ему говорить? Болельщика сразу же вывели
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Побежал жаловаться судье и заплакал. Он только так умеет...
Комментарий удален модератором
Ответ Unwar25
Комментарий удален модератором
Да реал, Интер и Лацио братья 💪💪💪
И фанатские группировки тесно связанны
Ответ Unwar25
Комментарий удален модератором
Ну так то Франко спасал Барсу от банкротства не раз, например, и стал в 65 сосьос Барсы 🤷🏻Скорее уж можно сделать вывод, что фашизм, прочно въелся в европу. Это не только их прошлое, но и настоящее 😁
лучше напишите почему арбелоа заменил каму, а не это бревно в нападении с испанским паспортом
Он программист, зип файл
