Фанат «Реала» показал нацистское приветствие во время матча с «Бенфикой». Его вывели со стадиона
«Реал» за фашистский жест выгнал фаната со стадиона.
«Реал» выгнал со стадиона болельщика, показавшего фашистский жест во время ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Бенфики».
Камера зафиксировала фаната «Мадрида», который три раза продемонстрировал нацистское приветствие.
По данным журналиста El Chiringuito TV Хосе Луиса Санчеса, «Реал» выдворил нарушителя с арены.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, второй тайм).
Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
Одни покрывают своих «болельщиков» и агрессивно набрасываются на всех несогласных, другие сами молча выводят таких пассажиров со стадиона.
И фанатские группировки тесно связанны