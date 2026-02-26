Хавбек «Монако» Кулибали получил две желтые за четыре минуты при счете 1:0 в пользу монегасков. «ПСЖ» вышел вперед за 8 минут после удаления
Кулибали из «Монако» удален в матче с «ПСЖ».
«Монако» остался в меньшинстве во втором тайме игры с «ПСЖ».
Полузащитник Мамаду Кулибали по желтой карточке на 55-й и 58-й минутах: сперва он сбил в подкате Нуну Мендеша в центре поля, а затем снес на фланге Ашрафа Хакими.
К этому моменту монегаски вели со счетом 1:0, что позволяло им перевести противостояние в дополнительное время. Уже на 60-й минуте Маркиньос сравнял счет, а на 66-й Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед.
Футболисты «Монако» получали красные в трех из четырех последних матчей. Ранее дважды удаляли Александра Головина – в первой игре с «ПСЖ» (2:3) и в матче с «Нантом» (3:1).
«ПСЖ» – «Монако». 2:1 – Хвича забил, Кулибали удален! Онлайн-трансляция
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Санёк как истинный лидер подает пример молодым, а те и рады подрожать ветеранам.
Чё им так крышу сносит-то, озверин прописали чтоли? 3 из 4х - это совсем сверх нормы.
Чё им так крышу сносит-то, озверин прописали чтоли? 3 из 4х - это совсем сверх нормы.
Там вроде у этого игрока за минуту до этого Мендеш у него мяч как у стоячего отобрал, бомбанул видать
Как можно было вот так подвести команду?
Как можно было вот так подвести команду?
Головин покусал
Монако и красная как будто каждый матч
Гений. Не иначе
Ставка горела, вот он и помог
в конце сезона будет интересно узнать, какая вторая команда самая удаляемая 🟥
в конце сезона будет интересно узнать, какая вторая команда самая удаляемая 🟥
В стыках ЛЧ там с Юве серьезная конкуренция по красным :(
Поддержал Голову
Игроки Монако на постоянной основе получают красные, причем каждый год. Что за традиция?
У Монако с дисциплиной на поле беда просто лютая
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем