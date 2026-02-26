  • Спортс
  • Хавбек «Монако» Кулибали получил две желтые за четыре минуты при счете 1:0 в пользу монегасков. «ПСЖ» вышел вперед за 8 минут после удаления
Хавбек «Монако» Кулибали получил две желтые за четыре минуты при счете 1:0 в пользу монегасков. «ПСЖ» вышел вперед за 8 минут после удаления

Кулибали из «Монако» удален в матче с «ПСЖ».

«Монако» остался в меньшинстве во втором тайме игры с «ПСЖ».

Полузащитник Мамаду Кулибали по желтой карточке на 55-й и 58-й минутах: сперва он сбил в подкате Нуну Мендеша в центре поля, а затем снес на фланге Ашрафа Хакими.

К этому моменту монегаски вели со счетом 1:0, что позволяло им перевести противостояние в дополнительное время. Уже на 60-й минуте Маркиньос сравнял счет, а на 66-й Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед.

Футболисты «Монако» получали красные в трех из четырех последних матчей. Ранее дважды удаляли Александра Головина – в первой игре с «ПСЖ» (2:3) и в матче с «Нантом» (3:1).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
14 комментариев
Санёк как истинный лидер подает пример молодым, а те и рады подрожать ветеранам.
Чё им так крышу сносит-то, озверин прописали чтоли? 3 из 4х - это совсем сверх нормы.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Чё им так крышу сносит-то, озверин прописали чтоли? 3 из 4х - это совсем сверх нормы.
Там вроде у этого игрока за минуту до этого Мендеш у него мяч как у стоячего отобрал, бомбанул видать
Как можно было вот так подвести команду?
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Как можно было вот так подвести команду?
Головин покусал
Монако и красная как будто каждый матч
Ставка горела, вот он и помог
в конце сезона будет интересно узнать, какая вторая команда самая удаляемая 🟥
Ответ Streetbor
в конце сезона будет интересно узнать, какая вторая команда самая удаляемая 🟥
В стыках ЛЧ там с Юве серьезная конкуренция по красным :(
Поддержал Голову
Игроки Монако на постоянной основе получают красные, причем каждый год. Что за традиция?
У Монако с дисциплиной на поле беда просто лютая
