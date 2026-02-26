Хавбек «Монако» Кулибали получил две желтые за четыре минуты при счете 1:0 в пользу монегасков. «ПСЖ» вышел вперед за 8 минут после удаления

Кулибали из «Монако» удален в матче с «ПСЖ».

«Монако» остался в меньшинстве во втором тайме игры с «ПСЖ».

Полузащитник Мамаду Кулибали по желтой карточке на 55-й и 58-й минутах: сперва он сбил в подкате Нуну Мендеша в центре поля, а затем снес на фланге Ашрафа Хакими.

К этому моменту монегаски вели со счетом 1:0, что позволяло им перевести противостояние в дополнительное время. Уже на 60-й минуте Маркиньос сравнял счет, а на 66-й Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед.

Футболисты «Монако» получали красные в трех из четырех последних матчей. Ранее дважды удаляли Александра Головина – в первой игре с «ПСЖ» (2:3) и в матче с «Нантом» (3:1).

«ПСЖ» – «Монако». 2:1 – Хвича забил, Кулибали удален! Онлайн-трансляция