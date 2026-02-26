Защитник «Юве» Ллойд удален на 49-й в матче с «Галатасараем»: он наступил шипами на ногу Йылмаза после верховой борьбы. Судья сперва показал вторую желтую, но после ВАР дал красную
«Ювентус» остался в меньшинстве в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов в «Галатасараем».
На 49-й минуте защитник туринцев Ллойд Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля.
Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.
Изображение: кадр из трансляции
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Галатасарай» (1:0, второй тайм).
Напомним, что в первой игре, которую «Галатасарай» дома выиграл со счетом 5:2, защитник туринцев Хуан Кабаль, вышедший на замену в перерыве, был удален за две желтые карточки – на 59-й и 67-й минутах.
Игрок Сарая толкает Келли который падает случайным образом еле задевая игрока сарая. При этом не дают и даже не рассматривают 2 потенциальных пенальти
смотреть вар на красную Келли который спиной прыгал к сопернику - да.
это не лига чемпионов, это просто колхоз
А так, Келли, конечно не уровень. В прошлом матче из под него 2 прилетело и вот опять. Кутепов не хуже бы смотрелся )
Но вторые желтые, которые явные ошибки и решают исходы матчей, не смотрит. Клоуны УЕФА.
чудом 3й гол не занесли.
занесли уже, пока печатал)