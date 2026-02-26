Защитник «Юве» Ллойд удален на 49-й в матче с «Галатасараем»: он наступил шипами на ногу Йылмаза после верховой борьбы. Судья сперва показал вторую желтую, но после ВАР дал красную

Защитник «Ювентуса» Ллойд удален на 49-й в матче с «Галатасараем».

«Ювентус» остался в меньшинстве в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов в «Галатасараем ».

На 49-й минуте защитник туринцев Ллойд Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза . Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус » – «Галатасарай» (1:0, второй тайм).

Напомним, что в первой игре, которую «Галатасарай» дома выиграл со счетом 5:2, защитник туринцев Хуан Кабаль, вышедший на замену в перерыве, был удален за две желтые карточки – на 59-й и 67-й минутах.