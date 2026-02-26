  • Спортс
  • Защитник «Юве» Ллойд удален на 49-й в матче с «Галатасараем»: он наступил шипами на ногу Йылмаза после верховой борьбы. Судья сперва показал вторую желтую, но после ВАР дал красную
38

Защитник «Юве» Ллойд удален на 49-й в матче с «Галатасараем»: он наступил шипами на ногу Йылмаза после верховой борьбы. Судья сперва показал вторую желтую, но после ВАР дал красную

Защитник «Ювентуса» Ллойд удален на 49-й в матче с «Галатасараем».

«Ювентус» остался в меньшинстве в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов в «Галатасараем».

На 49-й минуте защитник туринцев Ллойд Келли потерял равновесие в борьбе за верховой мяч и наступил шипами на заднюю часть ноги хавбека Барыша Йылмаза. Арбитр Жоау Педру Пиньейру показал англичанину вторую желтую карточку и удалил его с поля.

Однако арбитр на ВАР пригласил Пиньейру изучить повтор, и португалец показал Келли прямую красную карточку.

Изображение: кадр из трансляции

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Галатасарай» (1:0, второй тайм).

Напомним, что в первой игре, которую «Галатасарай» дома выиграл со счетом 5:2, защитник туринцев Хуан Кабаль, вышедший на замену в перерыве, был удален за две желтые карточки – на 59-й и 67-й минутах.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Я не понимаю почему тренер и руководство не уведёт команду с поля? Ну явно же судейский произвол что в чемпионате, что в Европе! Я давно не видел чтобы так топили и мстили клубу

Игрок Сарая толкает Келли который падает случайным образом еле задевая игрока сарая. При этом не дают и даже не рассматривают 2 потенциальных пенальти
Игрок Сарая толкает Келли который падает случайным образом еле задевая игрока сарая. При этом не дают и даже не рассматривают 2 потенциальных пенальти
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Так там Фолил игрок Сарая перед этим толкнув Келли
посмотреть вар на пенальти за удар в лицо Гатти - нет.
смотреть вар на красную Келли который спиной прыгал к сопернику - да.
это не лига чемпионов, это просто колхоз
Просто бред! Его толкали в полёте, но он ещё виноват!
А так, Келли, конечно не уровень. В прошлом матче из под него 2 прилетело и вот опять. Кутепов не хуже бы смотрелся )
За такую красную, с судьи должно спрашивать, чем этот чудик аргументируют, клован да и только. Когда нибудь это кончится?
Приколь в том, что ВАР смотрит вторые желтые, НО чтобы определить не красная ли карточка, который никакого спортивного значения не имеет.
Но вторые желтые, которые явные ошибки и решают исходы матчей, не смотрит. Клоуны УЕФА.
Очередное позорное судейство. Где красная осе ? Желтая есть, откровенное неспортивное поведение, да не.
Бедный, бедный Юве...
Бедный, бедный Юве...
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Буде забыл? Так я напомню
Это настолько нелепо... Это даже не жёлтая! При этом за намеренный подкат сзади Торейре желтую не дал. Плюсом ещё несколько моментов. Ну просто в голове не укладывается.
юве после удаления стал играть лучше
чудом 3й гол не занесли.
занесли уже, пока печатал)
Юве даже 10 на 12 комбек дал, лысый шарлатан солидную работу в перерыве провел явно, ибо в первом тайме ничего такого не предвидилось явно.
