Советник Лапорты Солер: «Барселоне» предлагали 250 млн евро за Ямаля»
Советник Лапорты: «Барселоне» предлагали 250 млн за Ямаля.
Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты в борьбе за пост президента клуба, подтвердил поступление предложения о трансфере Ламина Ямаля за 250 млн евро.
«У нас было предложение по Ямалю на 250 миллионов. Сделка обсуждалась между агентами.
Это происходило в тот момент, когда Ламин был близок к продлению контракта, это незачем скрывать», – заявил Солер.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все проблемы бы решили с финансами