Советник Лапорты Солер: «Барселоне» предлагали 250 млн евро за Ямаля»

Советник Лапорты: «Барселоне» предлагали 250 млн за Ямаля.

Жоан Солер, бывший директор «Барселоны», советник и помощник Жоана Лапорты в борьбе за пост президента клуба, подтвердил поступление предложения о трансфере Ламина Ямаля за 250 млн евро.

«У нас было предложение по Ямалю на 250 миллионов. Сделка обсуждалась между агентами.

Это происходило в тот момент, когда Ламин был близок к продлению контракта, это незачем скрывать», – заявил Солер.