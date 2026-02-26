Моуринью из автобуса «Бенфики» по iPad смотрит матч с «Реалом» в ЛЧ. Тренер дисквалифицирован

Моуринью из автобуса «Бенфики» по iPad смотрит матч с «Реалом» в ЛЧ.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью смотрит ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Реалом » в автобусе команды.

Как сообщает El Chiringuito TV, 63-летний португалец наблюдает за игрой при помощи iPad, находясь в автобусе на парковке «Сантьяго Бернабеу ».

Напомним, что Моуринью был удален в первой игре, которая проходила в Португалии и завершилась победой «Мадрида» (1:0), поэтому сегодня он не может руководить командой в технической зоне.

Предполагалось , что Жозе будет смотреть матч в пресс-зоне стадиона. Журналисты ждали его там, но в первом тайме португалец так и не пришел.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

Напомним, что в февраля 2022 года Моуринью из автобуса «Ромы» смотрел трансляцию матча со «Специей», когда отбывал дисквалификацию в Серии А.