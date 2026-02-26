Моуринью из автобуса «Бенфики» по iPad смотрит матч с «Реалом» в ЛЧ. Тренер дисквалифицирован

  • Спортс
25

Моуринью из автобуса «Бенфики» по iPad смотрит матч с «Реалом» в ЛЧ.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью смотрит ответный стыковой матч Лиги чемпионов с «Реалом» в автобусе команды.

Как сообщает El Chiringuito TV, 63-летний португалец наблюдает за игрой при помощи iPad, находясь в автобусе на парковке «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что Моуринью был удален в первой игре, которая проходила в Португалии и завершилась победой «Мадрида» (1:0), поэтому сегодня он не может руководить командой в технической зоне.

Предполагалось, что Жозе будет смотреть матч в пресс-зоне стадиона. Журналисты ждали его там, но в первом тайме португалец так и не пришел.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

Напомним, что в февраля 2022 года Моуринью из автобуса «Ромы» смотрел трансляцию матча со «Специей», когда отбывал дисквалификацию в Серии А.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
У него ловит даже на парковке. Вот и думайте. ;)
Ответ Александр Суряев
У него ловит даже на парковке. Вот и думайте. ;)
Жозе Максудориньо
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Жозе Максудориньо
Йозе Максорино*
Хави уже 2 года смотрит ЛЧ на Айпаде. хотя погодите
Ответ Kitay Fanat
Хави уже 2 года смотрит ЛЧ на Айпаде. хотя погодите
На айпаде, принадлежащем Барселоне
© Лапорта
Ответ Kitay Fanat
Хави уже 2 года смотрит ЛЧ на Айпаде. хотя погодите
А причем тут Хави?
Реал проверил корзины для белья?)
Автобус Моуриньо.
Опять он автобус где то поставил
Новость на Спортце через 2 года - "Где автобус Моуринью?"
Автобус всегда у Моуринью где бы он не был
Вот это обман, невероятно, каков хитрец Жозе.
Хату снесут, я палатку поставлю - буду жить, я обиделся (с).
мог бы в штрафной сесть там Бенфика неплохой автобус соорудила)
Рекомендуем