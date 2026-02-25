«Аль-Наср» выиграл 9 матчей саудовской лиги подряд и лидирует в таблице, Роналду забил в них 6 голов. Отрыв от «Аль-Ахли» – 2 очка, от «Аль-Хилаля» – 3
«Аль-Наср» выиграл 9-й матч подряд.
«Аль-Наср» одержал в лиге девятую победу подряд.
Команда Жорже Жезуша разгромила «Аль-Нажму» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии – 5:0.
Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, набрал 58 очков и лидирует в таблице. Он на два очка опережает «Аль-Ахли», на три – «Аль-Хилаль», на пять – «Аль-Кадисию».
Роналду в этих девяти матчах забил 6 мячей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Гномье после поражения с хилялем писало что все решено и чемпионство не видать, как также? Сто процентов все подкуплено!!!!!
Гномье после поражения с хилялем писало что все решено и чемпионство не видать, как также? Сто процентов все подкуплено!!!!!
Приспешники пешего самые внимательные зрители чемпионата пустыни☝️🤣
