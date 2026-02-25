«Аль-Наср» выиграл 9 матчей саудовской лиги подряд и лидирует в таблице, Роналду забил в них 6 голов. Отрыв от «Аль-Ахли» – 2 очка, от «Аль-Хилаля» – 3

«Аль-Наср» выиграл 9-й матч подряд.

«Аль-Наср » одержал в лиге девятую победу подряд.

Команда Жорже Жезуша разгромила «Аль-Нажму» в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Саудовской Аравии – 5:0.

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, набрал 58 очков и лидирует в таблице. Он на два очка опережает «Аль-Ахли », на три – «Аль-Хилаль », на пять – «Аль-Кадисию».

Роналду в этих девяти матчах забил 6 мячей.