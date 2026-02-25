Гол Гюлера «Бенфике» отменили после ВАР из-за офсайда у Гарсии

Гол Гюлера в матче с «Бенфикой» отменили из-за офсайда.

Судьи отменили гол Арды Гюлера в ворота «Бенфики» на 34-й минуте ответного стыкового матча против «Бенфики» (1:1, первый тайм).

ВАР определил офсайд у форварда «Реала » Гонсало Гарсии в ходе голевой атаки.

Изображение: кадр из трансляции