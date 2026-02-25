Гол Гюлера «Бенфике» отменили после ВАР из-за офсайда у Гарсии
Гол Гюлера в матче с «Бенфикой» отменили из-за офсайда.
Судьи отменили гол Арды Гюлера в ворота «Бенфики» на 34-й минуте ответного стыкового матча против «Бенфики» (1:1, первый тайм).
ВАР определил офсайд у форварда «Реала» Гонсало Гарсии в ходе голевой атаки.
Изображение: кадр из трансляции
Самый очевидный оффсайд.
Так что ноете здесь вы, фаны Реала
теперь хет-трики кажутся удачей, а не мастерством.
удары плечом, непопадания по мячу, кривые пасы. трент классный прострел выдал - любой бы подставил ногу, гарсия разводит руками. не, он не второй хоселу.
скорее второй портильо.
в общем ждём возвращения эндрика.