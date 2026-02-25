Фото
Гол Гюлера «Бенфике» отменили после ВАР из-за офсайда у Гарсии

Гол Гюлера в матче с «Бенфикой» отменили из-за офсайда.

Судьи отменили гол Арды Гюлера в ворота «Бенфики» на 34-й минуте ответного стыкового матча против «Бенфики» (1:1, первый тайм). 

ВАР определил офсайд у форварда «Реала» Гонсало Гарсии в ходе голевой атаки. 

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
12 комментариев
Фаны барсы сейчас бы засрали нытьем всю ветку, что их клуб душат
Ответ Дядя ТУРА
Фаны барсы сейчас бы засрали нытьем всю ветку, что их клуб душат
Ответ Дядя ТУРА
Фаны барсы сейчас бы засрали нытьем всю ветку, что их клуб душат
Это не тоже самое что бы останавливать матч на семь минут, что бы найти оффсайд. Или как левандовскому нарисовать 56 размер, что бы влез туда.
Самый очевидный оффсайд.
Так что ноете здесь вы, фаны Реала
Мне не нравится такой подход к офсайдам
гарсия вконец растоптал веру в него.
теперь хет-трики кажутся удачей, а не мастерством.

удары плечом, непопадания по мячу, кривые пасы. трент классный прострел выдал - любой бы подставил ногу, гарсия разводит руками. не, он не второй хоселу.
скорее второй портильо.
в общем ждём возвращения эндрика.
Заметьте разницу. Когда такие офсайды свистят барсе, то вой от всяких ригоберок и остальных продолжался бы на несколько лет. Они ведь до сих пор пишут про какой-то там отмененный гол в ворота Хетафе в каком-то году, про нарисованную бутсу Левандовски и т д... А вот этот момент и много других (несколько голов Мбаппе, в том числе в класико) против Реала забываются сразу, никто не придает этому значения и играют дальше!
Вроде как по правилам и аппелировать нечем, но забей он этой частью тела, скорее всего отменили бы гол
