Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса в начале матча с «Бенфикой»

Болельщики «Реала» освистали Винисиуса Жуниора в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

В начале игры фанаты «Мадрида » освистывали 25-летнего вингера сборной Бразилии всякий раз, когда к нему попадал мяч. По ходу первого тайма свист в адрес игрока прекратился.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

Напомним, в первой игре, прошедшей в Португалии, «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца, он пропускает сегодняшний матч.

Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме