Фанаты «Реала» освистывали Винисиуса в начале матча с «Бенфикой»

Болельщики «Реала» освистали Винисиуса Жуниора в начале ответного стыкового матча Лиги чемпионов с «Бенфикой».

В начале игры фанаты «Мадрида» освистывали 25-летнего вингера сборной Бразилии всякий раз, когда к нему попадал мяч. По ходу первого тайма свист в адрес игрока прекратился.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:1, перерыв).

Напомним, в первой игре, прошедшей в Португалии, «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0. Во втором тайме Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Вингер «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА временно отстранил аргентинца, он пропускает сегодняшний матч.

Фанаты «Реала» показали баннер «Нет расизму» перед матчем с «Бенфикой» на «Бернабеу». В первой игре Винисиус обвинил Престианни в расизме

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
73 комментария
Надеюсь УЕФА накажет этот клуб расистов и даст им технарь!

Мы не можем мириться с расизмом на трибунах, это важнее, чем футбол.
#NoToRacism #Respect
Ответ Noken
😂😂😂👏
Ответ Noken
Комментарий скрыт
Раньше его не любили только болельщики Валенсии, затем его возненавидели все кроме болельщиков Реала, теперь его призирают даже болелы Реала. Что дальше? Боллы велоспорта? Бильярда?
Ответ Vikeif
Раньше его не любили только болельщики Валенсии, затем его возненавидели все кроме болельщиков Реала, теперь его призирают даже болелы Реала. Что дальше? Боллы велоспорта? Бильярда?
Вы забыли про фигурное катание. Самые непримиримые там, они вообще пленных не берут
Ответ Vikeif
Раньше его не любили только болельщики Валенсии, затем его возненавидели все кроме болельщиков Реала, теперь его призирают даже болелы Реала. Что дальше? Боллы велоспорта? Бильярда?
Я болельщик хоккея, смотрю только НХЛ, за футболом вообще не слежу, но даже меня Винисиус раздражает:)
Скажет, что в свисте ему слышалось "обезьяна, обезьяна, обезьяна..." и стадион дисквалифицируют
Ответ Рубин2003
Скажет, что в свисте ему слышалось "обезьяна, обезьяна, обезьяна..." и стадион дисквалифицируют
Все болельщики Мадрида коллективно будут забанены на следующий матч. Чилаверт будет их защищать. Апелляцию Реала отклонят.
Да ладно!
Не может быть, это ряженые!
Ответ Kabardinka
Да ладно! Не может быть, это ряженые!
а что? ему в этом сезоне не первый раз свистят
Ответ Kabardinka
Да ладно! Не может быть, это ряженые!
Ага, сектор в белых колпаках😏
Ненавидят даже на родном «Бернабеу», ну, он сам целиком и полностью заслужил такое отношение к себе своим поведением
С недавних пор фаны реала стали что то подозревать😁
Трудно вспомнить какого игрока свои же фанаты освистывали уже не первый матч. Еще и поводы разные.
Ну все верно. «Нет расизму» и освистали Винни. Типа уходи и расизма не будет.
Вини уникальный игрок. Его ненавидят и свои, и чужие.
Вот это уровень!
Он последний год в Реале,уверен
Ответ Игорь_1116408817
Он последний год в Реале,уверен
А я хочу чтобы его переподписали с самой жирной личкой.
Ответ Игорь_1116408817
Он последний год в Реале,уверен
В Барсу перейдет!? 🤣
