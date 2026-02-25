  • Спортс
  • Палладино про 4:1 с «Боруссией»: «Этот камбэк войдет в историю футбола, в «Аталанту» никто не верил. Про итальянский футбол плохо говорят – он нуждается в защите»
8

Палладино про 4:1 с «Боруссией»: «Этот камбэк войдет в историю футбола, в «Аталанту» никто не верил. Про итальянский футбол плохо говорят – он нуждается в защите»

Палладино о победе «Аталанты» над «Боруссией»: камбэк войдет в историю.

Раффаэле Палладино прокомментировал победу над «Боруссией» в Лиге чемпионов со счетом 4:1 после поражения 0:2 в первом стыковом матче.

«Этот матч войдет в историю не только Бергамо, останется не только в памяти фанатов «Аталанты», но и в истории итальянского футбола. Мы совершили камбэк, который войдет в историю футбола. Мы счастливы.

Это был, пожалуй, лучший матч с тех пор, как я пришел в команду, и он останется в моей памяти навсегда. Клуб заслужил эти приятные эмоции.

Я слышал много комментариев насчет итальянского футбола, и нередко не очень приятных. Я считаю, что итальянский футбол нуждается в защите, особенно внутри страны. Мы слишком критичны, когда дела складываются не лучшим образом. Надо быть немного конструктивнее, позитивнее, и сегодня мы это подтвердили.

Наверное, сегодня в нас не верил никто, и именно об этом я говорил команде: это был потрясающий камбэк, который изменит мнение всех, кто в нас не верил», – сказал главный тренер «Аталанты».

«Аталанта» разгромила «Боруссию» (4:1) благодаря голу Самарджича с пенальти на 98-й и выбила «Дортмунд» из ЛЧ по сумме двух матчей!

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25933 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
8 комментариев
Согласен, в Аталанту никто не верил. Даже после ухода Гасперини она жива )
Ответ Борода Давинчи
Согласен, в Аталанту никто не верил. Даже после ухода Гасперини она жива )
Хорошо, что физрука Юрича заменил нормальный тренер с большим будущим.
Палладино ещё с Монцы доказал свою профпригодность. Монца и фиалки после него посыпались
Здоровые черно-синие из Бергамо, браво! С удовольствием поболеем в 1/8! Форца💪🏻
Главное, что в Аталанту верил Бенсебаини, и поучаствовал активно во всех четырёх голах!
За короткий срок Палладино поставил неплохую игру, решил проблемы, а физрук Киву с лета все никак не может решить игровые проблемы Интера и поставить нормальную игру)
Ответ Андрюха с района
За короткий срок Палладино поставил неплохую игру, решил проблемы, а физрук Киву с лета все никак не может решить игровые проблемы Интера и поставить нормальную игру)
Это вам не Юрич, конечно.
